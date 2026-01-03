Bydlenka i zmijovka. Módní trendy nového roku vrací do hry drama a emoce

Návrat bydlenky
V roce 2026 se domácnost stává pódiem! Trend moderní trad-wife neboli bydlenky – tedy ženy, která ráda vaří, pečuje o domov a přitom dobře vypadá – se z posledních sezon přelil i do nového roku. Módní návrháři tak zřejmě následují úspěch influencerky Nary Smithové a nabízejí nám smažení řízků v šatech s nabíranými rukávy. Například italské módní domy Prada a Miu Miu nám představily jako highlight svých jarních kolekcí zástěry coby výstřední domácí uniformu – často kožené, kombinované s jemnými blůzami a sukněmi v retro střihu. Nechybí ani rukavice připomínající ty na velký úklid, ovšem proměněné ve vysoký, lesklý a barevný doplněk hodný večerního outfitu.
Rodinné dědictví žije dál
Další módní trend roku 2026 sází na jistotu a emoce. Takzvaný heritage style (něco starého, poděděného, ale stále velmi pěkného) vrací do hry rodinné módní dědictví, tedy kousky s příběhem a značky, které přetrvaly celé generace. Kabáty po babičce, flanelové košile po dědovi, povoskované bundy Barbour či vlněné svetry s fair isle vzorem jasně definují pojem nadčasovosti. Moc dobře to ví i britská princezna Catherine, která se na podzim objevila v klasickém modelu bundy Barbour při sběru jablek, ale také prezident Petr Pavel, který mezi svátky navštívil Krkonošský národní park v bílo-hnědé zmijovce od Tonaku.
Pták ohnivák vstává z popela
Letos se prý máme definitivně rozloučit s érou tichého luxusu, tedy s módou, která působila nenápadně, obyčejně a svou hodnotu skrývala především v cenovce. Na její místo nastupuje pták ohnivák – trend okázalý, dramatický a nepřehlédnutelný. Maximalismus se tak v roce 2026 vrací v plné síle a přináší nabírané sukně, závěje peří, vrstvy krajek, třpytivé aplikace i třásně připomínající divadelní opony. Značka Chloé nás ve své jarní přehlídce doslova zavalila volány, zatímco Chanel demonstroval střapaté, dlouhé sukně. Bottega Veneta nám zase ukázala, jak máme třásně v novém roce vynést i do kanceláře.
Barvy bez záklopky
Rok 2026 rozhodně bude patřit barvám, které nelze přehlédnout ani umlčet. Do popředí se dostávají především ty křiklavé, syté odstíny, jako je elektrická modrá, ohnivá červená, limetková zelená, zářivě žlutá nebo ibalginově růžová. Často je návrháři vrství dohromady bez jakékoli snahy o sladění. Výrazné barvy se přitom objevily napříč značkami – prý jako reakce na únavu z neutrální palety tichého luxusu i na potřebu optimismu v nejisté době. Tak kdo z vás má odvahu na pomerančový komplet herce Timothée Chalameta?
Síla šedi
Nebojte se ovšem ničeho – jako protiváha křiklavým barvám se v roce 2026 prosazuje také šedá! Ano, klidná, všestranná a profesionální. Celošedé outfity se dokonce stávají novou pracovní uniformou. Jsou méně tvrdé než černá a sofistikovanější než hnědá. Od betonové přes kouřovou až po stříbrnou se šedá objevuje v precizních oblecích, sakách i vrstvených topech. Šedá totiž nepoutá pozornost křikem, ale vyzařuje jistotu. Přesně tak nám to ostatně demonstrovaly jarní kolekce značky Dior a hosté, kteří se na tuto módní slávu přijeli podívat – s hercem Johnnym Deppem v čele.