Moravská metropole bude v rukou jazzových hvězd. V sobotu začíná Jazz Fest Brno

Jako každoročně festival, rozložený na celé jaro, představí velké hvězdy současné světové jazzové scény, její nové objevy i to nejzajímavější z domácích luhů a hájů. Zavedená přehlídka má takové renomé, že většina koncertů, ať velkých, či menších, klubových, bývá obvykle vyprodána.

Jednou z největších hvězd jarní části festivalu bude bezesporu americká dirigentka a skladatelka Maria Schneiderová, držitelka devíti Grammy a sedmnácti nominací. Jejím velkým učitelem byl legendární inovátor bigbandového zvuku Gil Evans, se kterým spolupracovala na turné se Stingem a na hudbě k filmu Barva peněz. 6. března v Cabaretu des Péchés uvede Maria Schneiderová s norským orchestrem Oslo Jazz Ensemble především skladby z alba Data Lords, za které získala hned dvě Grammy a nominaci na prestižní Pulitzerovu cenu.

JazzFestBrno, 1. 2. – 21. 5., Brno – různé lokace.

V neděli 16. března se v Sono Centru představí zpěvačka Dianne Reevesová, která se do Brna vrací po šesti letech. Díky své virtuozitě, improvizačním dovednostem a stylovosti obdržela charismatická Dianne Reevesová jako vůbec první umělkyně v historii cenu Grammy za nejlepší pěvecký výkon za tři po sobě jdoucí nahrávky v kategorii jazzu a R’n’B. „Posluchači i kritika Dianne Reevesovou milují, umí totiž v posluchačsky velmi přístupném balení nabídnout nefalšovanou uměleckou kvalitu,“ říká zakladatel a ředitel festivalu Vilém Spilka.

Hned o dva dny později, 18. března, vystoupí na témže místě jedna z nejkultovnějších osobností současné jazzové scény americký saxofonista Kamasi Washington. Do Brna přijede v rámci turné k loňskému albu Fearless Movement. Washington je nesmírně tvůrčí osobnost, která se neuzavírá do těsné jazzové škatulky. Běžně hrává nejen na jazzových festivalech, ale i na obřích letních akcích jako Primavera Sound, Glastonbury nebo Coachell a pravidelně spolupracuje i s rapery Snoop Doggem či Kendrickem Lamarem.

Zahrají i Češi

Z komornějších koncertů je třeba zvlášť zdůraznit amerického pianistu Sullivana Fortnera, kterého festivaloví návštěvníci znají z roku 2022, kdy doslova telepaticky doprovázel americkou zpěvačku Cécile McLorinovou Salvantovou. 18. února do Cabaretu des Péchés tentokrát přijede Sullivan Fortner se svým triem a na programu bude mít vlastní autorskou tvorbu.

Velký zážitek slibuje třeba i sólový koncert Jojo Mayera, jednoho z padesáti největších bubeníků všech dob, jak ho označil žebříček nejrespektovanějšího oborového časopisu Modern Drummer. Mayer vytvořil vlastní hráčskou techniku, jež spojuje jazz, drum and bass a jungle, a předvede ji 19. března v Divadle Husa na provázku.

Jarní polovinu JazzFestBrno uzavřou v Cabaretu des Péchés koncerty dvou tuzemských hvězd současného jazzu: 14. května přiveze do Brna své trio klavíristka a skladatelka Nikol Bóková, jejíž věhlas už zasáhl i mnohé scény v zahraničí, a 21. května pokřtí své nové, tentokrát téměř čistě akustické album nazvané When the Child Was a Child (Bivak Records) kytarista a skladatel David Dorůžka s polskými spoluhráči Piotrem Wyleżołem, Michałem Barańským a Michałem Miśkiewiczem.