Motýl žije v horách Maroka nebo Alžírska. Kdybyste ho náhodou potkali, dost možná by vám vůbec nepřipadal zvláštní. Vyhlíží vcelku obyčejně. Entomologové ovšem už před časem zaznamenali, že je jeho genetická informace rozkouskovaná do podezřele velkého množství porcí. Nedávno je přesně spočítal tým Charlotte J. Wrightové z britského Sangerova institutu.
Chromozom je vláknitá struktura v buněčném jádře. Tvoří ji DNA navinutá na specializované bílkoviny. Účelem tohoto technického opatření je pravděpodobně přesné rozdělení genetického materiálu do nových buněk během jejich množení.
Vědci si nejsou jistí, k čemu P. atlantica svých 458 chromozomů potřebuje. Příbuzné druhy si vystačí s vcelku normálními počty. Například i v Česku žijící modrásek jehlicový (P. icarus) má chromozomů jen 24.
Porce DNA se navíc v genomu P. atlantica vyrojily během vcelku krátké doby. Podle odhadu výzkumníků to zabralo jen něco okolo tří milionů let. Motýl má zhruba stejně velkou dědičnou informaci jako jeho příbuzní. Jen je rozdělená do více organizačních jednotek.
Velké množství chromozomů může usnadnit vznik nových kombinací genů při rozmnožování, a tedy urychlit evoluci. To by mohlo být výhodné. Dlouhodobé udržování složitého genomu je však pravděpodobně pro motýla náročné.
P. atlantica sice drží rekord mezi mnohobuněčnými živočichy, v přírodě jsou ale k nalezení ještě kurióznější případy. Vůbec nejvíc chromozomů má podle současných poznatků jednobuněčný nálevník Sterkiella histriomuscorum. DNA tohoto tvora je rozdělená do přibližně 16 000 porcí.
S. histriomuscorum má jen asi 18 500 genů. Mnoho jejích chromozomů proto hostí pouhý jeden gen. Biologové kvůli této zvláštnosti používají Sterkiellu jako modelový organismus.
Mezi rostlinami má nejvíc chromozomů tropická a subtropická kapraď Ophioglossum reticulatum. (Rodu Ophioglossum se česky říká hadí jazyk.) Její DNA je rozdělená do 1 260 porcí.