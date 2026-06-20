Váš mozek v plastové krabici mezi životem a smrtí. Eticky pochybný pokus, či vědecká bomba?

Premium

Fotogalerie 3

Lidský mozek. | foto: Lidové noviny / Viktor Chlad

Jaroslav Petr
Doporučujeme   18:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nejsou ani mrtvé, ani živé. Lidské mozky udržované ve stavu mezi životem a smrtí odpovídají vědcům na otázky spojené s léčbou těžkých onemocnění, jako jsou třeba Alzheimerova choroba nebo schizofrenie.

Ještě před pár hodinami se mozek nacházel v lebce člověka. Teď leží v laboratoři firmy Bexorg v plastovém boxu napojený na baterii přístrojů. Právě zde, v areálu Yale University, se před 10 lety vydal na fantastickou cestu za tajemstvími lidského mozku tým vedený chorvatskými lékaři Nenadem Šestanem a Zvonimirem Vrseljou. Pořádně slyšet o nich bylo za celou tu dobu vlastně jen jednou: to když v roce 2019 publikovali ve vědeckém časopise Nature studii, v které představili způsob, jak udržet v laboratoři při základních životních funkcích mozek prasete. Nabourali tak tradiční představy, že se mozek krátce po zástavě srdce a krevního oběhu mění v mrtvou hmotu.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Spor o ocenění mezi Polskem a Ukrajinou těší Putina, míní Tusk. Zelenskyj řád odeslal poštou

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...

Navzdory novému příměří útočili Izraelci na Libanon i v Gaze. Několik lidí zemřelo

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)

Kdo lže? Trump se s Meloniovou stále pře o společnou fotku, kamarádit se už nechce

Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...

Doporučujeme

Váš mozek v plastové krabici mezi životem a smrtí. Eticky pochybný pokus, či vědecká bomba?

Premium
Lidský mozek.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Čeští fotbalisté po dni volna jsou opět v tréninku

Tisíce mexických fanoušků se sešli u sochy Anděla, symbolu mexické...

Horký den vystřídají nebezpečné bouřky. Po tropické noci hrozí kroupy i lijáky

Česko zasáhlo tropické počasí. Lidé nalezli útočiště například na jezeře Milada...

Masarykův okruh: bezletovou zónu narušil dron, záchranáři řešili desítky kolapsů

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně přilákala mnoho českých i zahraničních...

Ukrajinci zaútočili na obří ruskou rafinerii na Sibiři, dva tisíce kilometrů od hranic

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)

Malostranský zápisník

Kam se hrabou muži, jen ženy umí v politice bojovat úplně bez rukavic

Ester Weimerová a Gabriela Sedláčková navlékly stejné šaty.

Írán opět uzavřel Hormuzský průliv, nelíbí se mu „zlá vůle“ USA a Izraele

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Salač potvrdil ambice i formu. V kvalifikaci na domácí Velkou cenu v Brně byl druhý

Pátečními dopoledními volnými tréninky začal program Velké ceny České republiky...

Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, desítky jsou zranění

Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.