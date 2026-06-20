Váš mozek v plastové krabici mezi životem a smrtí. Eticky pochybný pokus, či vědecká bomba?

Ještě před pár hodinami se mozek nacházel v lebce člověka. Teď leží v laboratoři firmy Bexorg v plastovém boxu napojený na baterii přístrojů. Právě zde, v areálu Yale University, se před 10 lety vydal na fantastickou cestu za tajemstvími lidského mozku tým vedený chorvatskými lékaři Nenadem Šestanem a Zvonimirem Vrseljou. Pořádně slyšet o nich bylo za celou tu dobu vlastně jen jednou: to když v roce 2019 publikovali ve vědeckém časopise Nature studii, v které představili způsob, jak udržet v laboratoři při základních životních funkcích mozek prasete. Nabourali tak tradiční představy, že se mozek krátce po zástavě srdce a krevního oběhu mění v mrtvou hmotu.
Doporučujeme 20. června 2026 18:00
Nejsou ani mrtvé, ani živé. Lidské mozky udržované ve stavu mezi životem a smrtí odpovídají vědcům na otázky spojené s léčbou těžkých onemocnění, jako jsou třeba Alzheimerova choroba nebo schizofrenie.