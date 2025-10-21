Mozková smrt české pravice. Paralyzovaly ji čtyři velké paradoxy

Nejzklamanější je dnes v parlamentu strana, jež Česku dala hned čtyři premiéry, kteří vládli v součtu 17 let: ODS. Tři muži, kteří posledních dvanáct let tuto dominantní pravicovou sílu řídili, během pár měsíců zmizeli ze scény: Před volbami padl Pavel Blažek, volby vyoutovaly Zbyňka Stanjuru a od ledna nebude šéfem ani Petr Fiala. Klíčová tuzemská pravicová strana hledá nejen vedení, ale hlavně nový směr. Principiální a mnohem vážnější problém má však celý pravicový blok.
Česká politika je plná absurdit. Šedesát sedm Čechů ze sta se cítí politicky napravo nebo ve středu, v reálu ale stejné množství lidí vyznává levicové hodnoty
Jak je možné, že strany, které nám od roku 1989 většinu času vládly, nedokážou ve volbách získat ani čtvrtinu všech hlasů? Proč mnozí tvrdí, že už tu žádná skutečná pravice neexistuje? A proč stojí česká pravice na pozicích, které v jiných zemích zastává liberálnědemokratická levice?