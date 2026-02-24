Nabízejí miliony, uznání i luxus. Čína láká špičkové vědce, pokud přijmou její vidění světa

Tehdy mě překvapilo, s jakou samozřejmostí se snažili přenést vlastní pojetí světa i tam, kde už dávno existují jiné, osvědčené rámce. Působilo to jako kuriozita, která po skončení přednášky vyšumí, jako kulturní šum, jenž se rozplyne v běžném vědeckém provozu. Jenže některé věci se nevytratí – jen si najdou jinou podobu a vracejí se v okamžicích, kdy to člověk nejméně čeká.
Před několika týdny mi do e-mailu dorazila pozvánka, která se dala číst jako pokračování onoho příběhu. Globální fond pro excelentní vědce 2026, stojí v předmětu. V textu pak nabídka, která by mohla způsobit lehkou závrať i zkušenějšímu badateli: milionové částky, benefity, prestižní titul, flexibilní zaměstnání, možnost vést vlastní tým a přístup k infrastruktuře, o níž se evropským institucím může jen zdát. Stačí poslat životopis. Přestěhování není nutné hned. A hlavně – neotálet. Vše je napsáno uhlazenou angličtinou, která má navodit dojem, že jde o běžnou mezinárodní spolupráci, jen o něco velkorysejší, než na co jsme v Evropě zvyklí.
Profesor by přejmenoval půl světa podle čínských vzorů a tlumočnice v pískovcích viděla taoistické proudění vesmíru. Tehdy jsem si říkal, že jde o folklor.
Čtu to několikrát a v hlavě se mi vybavují obrazy z oné konference: profesor, který by nejraději přejmenoval půlku světa podle čínských vzorů, a mladá tlumočnice, která v pískovcích viděla taoistické proudění vesmíru. Tehdy jsem si říkal, že jde o kulturní folklor, o úsměvnou směs vědy a národní mytologie. Dnes už vím, že podobné výklady nejsou samoúčelné. Za nimi stojí instituce, které mají čas, trpělivost a prostředky. A také jasnou představu o tom, jak má svět vypadat, když se na něj dívají z Pekingu – a jak by jej měli vidět i ostatní. V tom je jejich síla: nenápadná, ale vytrvalá.
Nabídka je samozřejmě lákavá. Evropská věda se potýká s únavou, nedostatkem financí a administrativou, která dokáže spolehlivě odradit i nadšence. Kdo by nechtěl pracovat v „nejdynamičtějším výzkumném ekosystému světa“, jak píše odesílatel? Jenže právě v tom je ten háček. Dynamika, která přichází zvenčí, může být i centrifugou, jež postupně vtahuje celé obory někam, odkud se pak těžko uniká. A člověk si ani nevšimne, kdy se z nabídky stane závazek, z příležitosti směr a z lákavé vstupenky do světa excelence jemná, ale pevná pouta.
E-mail jsem si uložil do složky „k promyšlení“. A přemýšlím. Ne o penězích, ale o tom, co všechno se dá ztratit, když přijmeme grant, který je sice napsán bezchybnou angličtinou, ale přichází z místa, kde se barva hornin bere vážněji než jejich podstata – a kde se věda někdy stává jen dalším nástrojem k malování světa do jediné, správné barvy. A také o tom, zda je možné takové pozvání odmítnout, aniž by člověk měl pocit, že se vzdává něčeho, co by mu mohlo změnit život. Možná ano. Možná ne. Ale rozhodnutí už nelze odbýt jako kuriozitu z konference.