Praha otevřela dva moderní terminály, jeden přímo ve Stromovce. Jak se povedly?

Staré nádraží v Bubnech bylo otevřeno již v předminulém století, v roce 1868. Leželo na spojnici dnešních nádraží Masarykova a Dejvického. Typická stavba rakouských drah byla na počátku dvacátých let minulého století nepříliš zdařile upravena a donedávna svému účelu sloužila, nyní se ale terminál přestavuje podle projektu ARN studia na památník holokaustu, protože právě odtud odjížděly během druhé světové války vlaky s Židy do Terezína.
Už dnes tuto událost připomíná dílo Brána do nenávratna sochaře Aleše Veselého ve tvaru koleje mířící k nebi. Osobně se na proměnu nevábného prostoru u Bubenské ulice moc těším.
Otočka s vyhlídkou. Správa železnic nakonec zpřístupní terasu na nádraží Bubny
Nás dnes ale bude zajímat jiná stavba, která funkci někdejšího terminálu nahradila. Stojí kousek odtud, hned v sousedství stanice metra Vltavská. To bude za pár let rovněž důležitá lokalita, protože právě tady vyroste nejen Vltavská filharmonie, ale vlastně také celá nová městská čtvrť, rozkládající se na rozlehlých pozemcích někdejšího nádraží.
Kromě mnoha dnes už nefunkčních kolejí tu stávaly dílny na opravu vlaků a je škoda, že se nepodařilo zachovat alespoň jejich fragment (nepočítáme-li malý památkově chráněný objekt vodárny, který byl zachován).
Asketický terminál
Pojďme se už ale věnovat novému terminálu, který navrhlo známé pražské studio architekta Jakuba Ciglera. Má dvě úrovně, v té vstupní najdeme různé služby, v patře jsou pak celkem čtyři perony, kam přijíždějí vlaky jednak ve směru od Rakovníka (bývalá Buštěhradská dráha), jednak od Děčína (bývalá Severní dráha), směřující dále přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží a obráceně.
Bude nutno se popasovat s úzkým průjezdem nejstarším pražským železničním tunelem, kam se dvě koleje nevejdou. Ale to až v budoucnu v dalším úseku přes park.
Architektura terminálu je poměrně asketická: jde o železobetonový skelet s motivem kruhových otvorů v ploché střeše. Péče byla věnována bezbariérovému přístupu výtahy a také dobré orientaci cestujících. Výtvarně čisté navigační sloupky s hodinami i „kubistický“ design mobiliáře s židlemi Magis Chair-One od Konstantina Grcice působí esteticky a jsou funkční.
Určitým problémem mohou být nezasklená průčelí podél peronů, která mohou snížit pohodu cestujících za chladného a větrného počasí. V budoucnu má být zpřístupněna i vyhlídková terasa na střeše. K metru je to jen pár kroků a péče byla zjevně věnována i parteru včetně zeleně. Celkově lze tedy nové nádraží Praha-Bubny hodnotit pozitivně. A údajně se uvažuje o tom, že nad terminálem by mohla v budoucnu vyrůst ještě nová administrativní budova investora, tedy Správy železnic.
Nádraží na Výstavišti
Nasedneme-li do osobního vlaku směr Rakovník a Kladno, asi za dvě minuty dojedeme na okraj Královské obory neboli Stromovky, kde byl letos dokončen další, tentokrát úplně nový terminál: zastávka Praha-Výstaviště. Projektantem bylo tentokrát studio dh architekti Dalibora Hlaváčka. Trochu jsem se téhle intervence na kraji parku bál, ale výsledek je opět zdařilý. Dokonce tu byl zachován i drobný domek s kavárnou v těsném sousedství. Trať sem přichází novou betonovou estakádou a dál pokračuje zářezem Stromovky v ose někdejší jednokolejné Buštěhradské dráhy směr Dejvice.
|
Vlaky se vrací do Bubnů, vjedou přímo do budovy. Nová je zastávka Výstaviště
Tady teď končí nová zdvojená trať, v budoucnu by na ni měl navázat úsek přes park, kde se projektanti budou muset popasovat s úzkým průjezdem nejstarším pražským železničním tunelem, kam se dvě koleje nevejdou. Zajímá mne, jak to vyřeší, ale tento úsek nebyl dosud vyprojektován, to bude úkol pro vítěze tendru na vybudování a následné provozování trati (systém PPP).
Na něj pak má navázat nový tunel pod Ořechovkou. To je ale hudba budoucnosti a člověka maně napadne, že alespoň propojení centra s letištěm dávno mohla vyřešit prodloužená linka metra A, na kterou město dostalo peníze z EU (ale pak trať odklonilo k motolské nemocnici).
Ale vraťme se ještě k nové zastávce. Vystoupáme k ní rampovými schodišti po stranách nebo vyjedeme výtahem. Perony tu chrání stříška. V říjnu má být otevřena nová přístupová stezka od ulice U Studánky (vstup bude za základní školou). Nad tratí tu vznikla pěší lávka vedoucí k zastávce i do Stromovky. Hezká je i nově vzniklá ulička mezi opěrnou stěnou stanice a holešovickým hřbitovem. Vlaky tu tedy zatím jezdí jako zastara, trasa není dosud elektrifikovaná, a tak tu po jediné koleji projíždějí motoráky.