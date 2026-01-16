Náhlé ženy, spálená frkačka či Havlovo OF. A co znamená, když v zábavním domečku jsou komunisti?

Vzal jsem si toho jurodivce stranou a snažil se mu promluvit do duše. Jenže hošík se nedal. „Pane učitel, to byl omyl,“ říkal ten dvanáctiletý baron Prášil, „já zadal do vyhledávače ‚s náhlými ženami‘, protože mě zajímalo, jak se to píše češtinsky. Jenže ono se mi to samo přepsalo na ‚s nahými ženami‘ – a pak se tam objevily ty obrázky…“
Hned o velké přestávce jsem dal „náhlé ženy“ k dobru ve sborovně. A jelikož šlo o téma takříkajíc věčné, kolegové přispěchali s dalšími příklady z pedagogické praxe. Na výstavě archivních plakátů z dob sametové revoluce, vykládala učitelka občanské nauky, se žáci zarazili u portrétu Václava Havla s nápisem OF. Neznajíce revoluční politické hnutí Občanské fórum, mysleli si, že se budoucí prezident angažoval ve virtuální platformě OnlyFans, známé zejména hanbatými fotografiemi.
„Opalovala jsem se na zahradě nahá a usnula jsem. Ještě že jsem si nespálila frkačku!“ Chvíli jsem se domníval, že má na mysli nos. Ale neměla.
Učitelka výtvarné výchovy se vytasila s historkou ze svého předmětu. Při tvorbě koláží jistá žákyně nechtěla obstřihávat všechny detaily vybraných obrázků, což vyjádřila frází: „Paní učitelko, nebudeme se s tím crcat!“ Jenže se přeřekla. Asi tušíte jak. Zmíněný výraz ve třídě každopádně vyvolal velké pozdvižení. A v naší sborovně kupodivu rozmluvil i zamlklou mladičkou učitelku češtiny, jež se nechala slyšet, že v její generaci se místo tohoto odpudivého explicitního vulgarismu užívá zjemnělé sloveso prckat.
Slibně jiskřivou atmosféru velké přestávky narušil učitel biologie. Absolvent zemědělské fakulty zavzpomínal na předmět stroje a zařízení, kde jim profesor chtěl představit součástku žacího kombajnu zvanou „mačkač píce“, avšak též se přeřekl.
A pak se debata rozjela už zcela bez zábran. Učitelka výchovy ke zdraví citovala žáčka, jenž při výkladu o umělém oplodnění zmínil svého strýce, co se k této metodě musel uchýlit, neboť má prý „pomalé krokodýlky“. Jazykářka hodila do placu dánský idiom „v zábavním domečku jsou komunisti“, metaforicky sdělující, že žena má měsíčky. Korunu tomu nasadila zemitá matikářka, když vzpomněla na čas letních prázdnin: „Opalovala jsem se na zahradě nahá a usnula jsem. Ještě že jsem si nespálila frkačku!“ Chvíli jsem se domníval, že má na mysli nos. Ale neměla.
Poté vstoupil do sborovny učitel informatiky, co celou diskusi vlastně zažehl, a též přispěl troškou do mlýna. „Pane učiteli, Kalivoda mi pořád šahá na enter!“ stěžovala si mu od monitoru počítače citlivá školačka. Kantor si neposedného Kalivodu změřil pohledem a pravil: „Nesahej děvčeti na enter, když si to nepřeje!“
Vydařenou debatu ukončilo zazvonění a ředitel, jenž přišel zkontrolovat, zda pedagogický sbor na pracovišti nelelkuje. Maně se mi vybavil verš Karla Šebka: „Podmořské flotily mravnostní policie vztyčují periskopy ve vanových lázních…“ A šel jsem rozdávat nezletilé mládeži radost a poučení.