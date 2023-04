Medicína a muzika mají hodně společného. Vždyť přece hudba léčí, říká ředitel nakladatelství

S Lubomírem Houdkem, ředitelem nakladatelství Galén, o třiceti letech v nakladatelské branži i o tom, jak se pod jednou střechou daří lékařům a folkovým muzikantům

Lidovky.cz: Vy máte sice doktorát, ale nikoli medicíny. Jak se stalo, že vedete nakladatelství primárně lékařské literatury?

Já mám „doktorát z poliček v knihovně“, tedy z oboru knihovnictví a vědeckých informací. Byla to souhra náhod. Pracoval jsem v nakladatelství KPK, kde jsem měl na starost speciální pedagogiku. Docela mě to bavilo, a když jeho majitel Ivo Pechar přišel s nápadem, že bychom mohli udělat zdravotnickou divizi, zeptal se mě, jestli bych se neujal jejího rozjezdu, když moje máma byla zdravotní sestra a já sám jsem zasloužilý pacient.

Kývl jsem na to s podmínkou, že to budu dělat rok. V roce 1993 začaly vycházet první knížky, já se seznamoval s prima lidmi okolo medicíny, pomalu jsem rozeznával rozdíl mezi cukrovkou, co roste na poli, a cukrovkou coby diabetem a ten rok uběhl strašně rychle. Chtěl jsem dodělat věci, které byly rozjeté – a stalo se z toho třicet let.

Lidovky.cz: Je lékařská literatura finančně soběstačná?

Většinou ne. Knihy učebnicového charakteru si žijí svůj vlastní život, a pokud jsou dobře udělané, zaplatí se z prodeje několika ročníků. Já se vždycky snažil, abychom těch čtyřicet až padesát titulů ročně měli vybalancovaných. Takže máme knížky s dlouhou životností, protože jich každý rok tři nebo čtyři stovky prodáme novým medikům, a vedle toho monografie, na které někdy máme podporu, někdy ne. Třeba velká monografie lymfologie stála přes půl milionu korun. Věděli jsme, že se nikdy nezaplatí, ale vydat jsem ji chtěl, kvůli autorovi i kvůli nám.