Spor teď nejspíš definitivně rozsekl výzkum Lindsay Zannoové ze Severokarolínského přírodovědeckého muzea a Jamese Napoliho z univerzity ve Stony Brooku. Prozkoumali fosilii odhalenou v roce 2006. Muzeum ji koupilo před pěti lety od soukromého sběratele. Zkamenělina pochází ze známé formace Hell Creek ve státě Montana. Získala přezdívku Bojující dinosauři.
Zachycuje totiž býložravého Triceratopse pohřbeného společně s další potvorou, zpočátku interpretovanou jako mladý T. rex. Podrobná analýza však ukázala, že je to jinak. Podle Zannoové a Napoliho jde o druh Nanotyrannus lancensis.
Potvora měla peří 86 milionů let před dinosaury. Nebo něco hodně podobného
Jeho existenci navrhl už před sedmatřiceti lety tým amerického paleontologa Roberta T. Bakkera. Studovali lebku nalezenou už v roce 1942 rovněž v Hell Creeku. Původně byla klasifikovaná jako Gorgosaurus lancensis.
Její průzkum však ukázal, že by mohla patřit spíše menšímu příbuznému T. rexe. Časem se našlo několik dalších fosilií, které by mohly spadat do stejného druhu. Paleontologové však zůstávali rozdělení na dva nesmiřitelné tábory.
První existenci N. lancensis přijal. Druhý považoval jeho zkameněliny jen za nedospělé T. rexe. Fosilie v inventáři Severokarolínského přírodovědeckého muzea hovoří ve prospěch samostatného druhu.
„Nanotyrannus má odlišnou strukturu nervů a lebečních dutin, více zubů, velké přední pracky a kratší ocas,“ řekla Zannoová New Scientistu. „Víme, že tyto znaky se nemění, jak zvířata rostou.“
Dinosauří trpaslík. Rexův bratranec nebyl vyšší než průměrný český chlap
Zkamenělý exemplář byl v době své smrti starý přibližně dvacet let. Vážil okolo 700 kilogramů. Od špičky čenichu ke špičce ocasu měřil pět a půl metru. Proti T. rexovi měl zhruba desetinovou hmotnost a poloviční velikost.
Zannoová a Napoli prozkoumali dvě stovky tyranosauřích fosilií. Tvrdí, že další slavná kostra, označovaná jako Jane, patří nejspíš k novému druhu nanotyranosaura. Nazvali ho N. lethaeus. Ohledně tohohle závěru však asi zatím panuje o něco menší shoda.