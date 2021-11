Napsal ‚manuál urbanisty’. Chtěl bych, aby se školáci zajímali o své město, říká architekt Osamu Okamura

Lidovky.cz: Kniha Město pro každého získala letos několik cen, včetně prvního místa v kategorii New Horizons na asi nejprestižnějším veletrhu dětské knihy Bologna Ragazzi. Jakou má ale čtenost? Vyplatila se vůbec všechna ta práce, kterou jste do ní s výtvarníky Davidem Böhmem a Jiřím Frantou vložili?

Na jaře nebyl prodej nijak světoborný, knihkupectví, jak víme, byla zavřená a tuhle knihu je třeba vidět. Teď je to podle mých informací od nakladatele mnohem lepší. Věřím, že kniha má edukační potenciál, který se bude zúročovat. S Nadací české architektury jsme ji rozeslali asi sto klíčovým lidem, kteří ovlivňují diskuzi o podobě našich měst. A kolegové architekti mi už říkají, že „manuál“ kupují pro své klienty jako rychlý úvod do hlavních problémů městského plánování. Zahrnuje i nejnovější urbanistické trendy, snad tedy ani rychle nezastará.