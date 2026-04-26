Ubrání se Evropa bez USA? Zoufalé to není, ruskému průlomu by armády zabránily, říká analytik

Jan Ludvík

„Silně zvažuji vystoupení Spojených států z NATO. Nepotřebujeme ho,“ prohlásil naštvaně zkraje dubna Donald Trump poté, co zbytek členů Severoatlantické aliance odmítl aktivně podpořit válku USA a Izraele proti Íránu. Vojenští odborníci už ostatně dlouho tvrdí, že evropské armády by měly být na USA méně závislé. Co je k tomu potřeba a jak dlouho může trvat, než se evropská obrana vyztuží, vysvětluje v rozhovoru politolog a bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Institutu politických studií Fakulty společenských věd UK.

Původně se vedly diskuse, zda by se sama Evropa bez podpory Američanů ubránila případnému vojenskému útoku Ruska. Politici ovšem tvrdí, že „vyjmout“ USA jakožto páteř Aliance nepůjde…
NATO není klasická aliance, jaké známe z historie, například z první nebo druhé světové války, ale i z dřívějších období. Tehdejší aliance byly založené na politickém slibu pomoci, ale neobnášely hlubokou integraci a koordinaci ozbrojených sil. NATO je v tomto ohledu unikátní. Nejde jen o dohodu o společné obraně, ale o instituci s propracovaným „nervovým systémem“, schopným společnou obranu plánovat a řídit. Příkladem jsou dohody STANAG: těch jsou v Alianci tisíce a zajišťují, že spojenecké jednotky postupují stejným způsobem. Bez toho by vojáci různých států nedokázali pracovat ani se stejnými mapami či značkami. Ne že by se něco podobného nedalo vybudovat znovu, ale bylo by to mimořádně složité a nákladné.

Evropa sice investuje více než dříve, dohnat USA je ale běh na dlouhou trať. Armádní zakázky nefungují jako nákup na Alze – když dnes objednáte, můžete „stát ve frontě“, a některé systémy se dodávají v horizontu až deseti let.

I armádní jednotky NATO pro Evropu ovšem vede Američan…
Pozici vrchního velitele sil NATO v Evropě vždy zastával americký generál. Sama o sobě by ale tato personální změna problém nepředstavovala. Podstatnější je systém společného obranného plánování. V jeho rámci se připravují scénáře, jak by se Aliance bránila v různých situacích, počítají se potřebné síly a ty se následně rozdělí mezi členské státy. Dlouhodobým pravidlem bylo, že žádný stát nemá nést více než 50 % zátěže – aby obrana nikdy nestála jen na Spojených státech. Pokud by však americká část těchto kapacit vypadla, šlo by o velmi výraznou ztrátu. (Podle nedávného vyjádření Jakuba Landovského, do roku 2024 českého velvyslance v NATO, platí Američané ve skutečnosti 67 % rozpočtu NATO. Zbylých 31 členů, a to včetně Turecka či Kanady, dává na společnou obranu jen 33 % peněz, pozn. red.)

A jaké scénáře by Evropu mohly čekat?

