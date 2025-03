Německo je stále rozdělené. NDR jde proti všem

Západ Spolkové republiky je většinou černý (výhra konzervativní CDU/CSU), někde červený (sociální demokraté), tu a tam zelený. Ale východ, přesně v hranicích bývalé NDR, je světle modrý. Tam vyhrávala – celostátně druhá – zlopověstná Alternativa pro Německo (AfD).

Znamená to, že se opět šíří komunismus? Či neonacismus, jak bývá AfD často předhazováno? Ne, není to černo-bílé. AfD reprezentuje různé hlasy. Od protestních (proti masové migraci či „mocenskému kartelu“ vládních stran) přes východoněmeckou identitu po nespokojenost s tím, jak západní elity k východu Německa přistupují. A též hlasy nespokojenosti s „protipožární zdí“, tedy naprostou izolací AfD vůči jakékoli spolupráci na úrovni spolkové, zemské či jen obecní.

Z netradiční perspektivy k tomu píše Sabine Rennefanzová v magazínu Der Spiegel. Narodila se roku 1974 v NDR. Takže byť dospívala ve svobodných poměrech, byť fandí progresivistům a AfD odmítá, dívá se na to pohledem celého německého východu, 15 milionů lidí.

Třetina jich volí AfD, někde i víc. Třeba ve spolkových zemích Durynsko (38,6 %), Sasko (37,3) či Sasko-Anhaltsko (37,1). Rekord drží lužická obec Tschernitz (1200 obyvatel, dolnosrbsky Cersk), kde má AfD 60 procent. A teď k „protipožární zdi“ blíže. Když se aplikuje ve Spolkovém sněmu, ostrakizuje zákonodárce z řad AfD. Ale kdyby se použila i na regiony či obce pod samosprávou AfD, působilo by to skutečně tak, že jakýsi sanitární kordon by oddělil celý východ Německa – po hranicích bývalé NDR – od zbytku země.

„Je těžké si to přiznat,“ píše autorka, „ale zdá se, že mezi západem a východem Německa existuje nová hranice: protipožární zeď.“ Nemusí to být jen spekulace. Na mnoha místech periferie, v malých městech a obcích, je AfD jedinou politickou stranou, jež má vůbec nějaké zastoupení mezi občany.

Volební úspěch AfD za přispění „protipožární zdi“ neblaze ovlivní zastupování východoněmeckých zájmů. Ve Spolkovém sněmu bude méně poslanců z východu za CDU či SPD, kteří by tyto zájmy hájili. Bude tam víc poslanců za AfD, ale ti budou do značné míry v karanténě. Pro ilustraci. Ze 48 volebních obvodů na východě získala AfD přímý mandát ve 45.

Úhrnem. Vydrží-li „protipožární zeď“, velká část východoněmeckých zástupců bude mít jen omezený vliv na politické rozhodování. Nejen jedna politická strana, ale jedna část státu bude politicky vyloučena. „Jak to chce vláda řešit?“ ptá se autorka. „Nikoho nezajímá, že Němci z východu v podstatě hlasovali proti zdi, vzbouřili se proti tomuto konceptu a prohlásili ho za nevhodný. Chtějí být prostě slyšet.“ Zajímavé postřehy, že.

Z jiného úhlu přibližuje východ Německa, též pro Der Spiegel, reportér Peter Maxwill. Vyrazil do Saska-Anhaltska, do Wittenbergu (kde Martin Luther přibil na vrata kostela své teze a tím zahájil náboženskou reformaci). Povolební poměry líčí optikou tamních politických elit z CDU.

Reiner Haseloff je služebně nejstarší zemský premiér ve Spolkové republice. Sasko-Anhaltsko převzal před 14 lety od sociálních demokratů a udělal z něj baštu CDU. Ale teď tu baštu válcuje AfD. V samotném obvodu Wittenberg nasadila CDU zkušeného poslance Seppa Müllera. Ale zcela jasně ho porazil městský radní za AfD Volker Scheurell, řemeslník, který je v zemské i spolkové politice zcela neznámý. Co s tím?

Reportér to zjišťuje v centrále CDU: „Panuje tam bezmoc. Mnozí kolísají mezi fatalismem a vzdorem, jiní se netají zoufalstvím.“ Jeden zemský radní k poslanci Müllerovi říká: „Pro tento obvod udělal, co mohl, a přesto prohrál. Kdežto vítěz z AfD v zastupitelstvu nikdy neřekl ani slovo.“

Nikdo nezná recept. Před volbami prý padaly výstrahy, že posune-li se CDU napravo, třeba v migrační politice, tak tím jen nahraje AfD. Tudíž se neposunula napravo, a AfD stejně posílila. A proč ten defétismus? Inu proto, že příští rok jsou v Sasku-Anhaltsku zemské volby a AfD by se v nich mohla přiblížit absolutní většině hlasů.

To, co by znělo ještě před nějakými deseti lety jako fantasmagorie, se zhmotňuje do reálné hrozby.