Na nebeské frontě klid. Emil Boček chtěl po válce opravovat motocykly, podnikání mu ale komunisté zatrhli

Jako teenager jsem hltal dobrodružnou odyseu Františka Fajtla Sestřelen či vzpomínky francouzského stíhacího esa Pierra Clostermanna Velký cirkus. Skutečné piloty, jež jsem osobně neznal, mi tak nahrazovali Študent s Prckem v podání Jiřího Bednáře a Jiřího Hrzána z přelomového filmu Nebeští jezdci (1968). Ten byl natočený podle částečně autobiografického románu bývalého příslušníka československé 311. bombardovací perutě RAF a zadního střelce Richarda Husmanna (1922–1987), který v roce 1964 vyšel pod pseudonymem Filip Jánský.

Prvního skutečného nebeského jezdce jsem tak viděl až díky tomuto filmu po jednom z jeho prvních porevolučních promítání. U šaten vášnivě diskutoval hlouček starých pánů, někteří byli v uniformě, jiní se opírali hole, někteří viditelně dojatí. Teprve později jsem pochopil, co pro ně znamenal nejen tento film nebo rok 1989, ale hlavně že to, co prožili v kokpitech či střeleckých kabinách, byla jen část jejich neuvěřitelného a pro náš národ ve výsledku ne zcela lichotivého příběhu českého 20. století.