Nechci psát úplně novou hudbu. Posluchač chce dostávat to, co zná, říká skladatel Michal Nejtek

Lidovky.cz: Zpívá si skladatel své skladby ve sprše nebo ve vaně?
Myslím, že by si měl zpívat, nevím, jestli ve vaně, nebo ve sprše, ale vlastně kdekoli, protože ten fakt zpívání je pro mě docela důležitý. I skladatelé, kteří píšou mikrotonální hudbu, například Marc Sabat, dbají na to, aby to bylo zpívatelné. Když člověk umí nápad zazpívat, je to opravdu pro dobro věci. Protože když to neumí zazpívat nebo zatančit nebo zabubnovat, cítím něco podezřelého.
Lidovky.cz: Pro Pražské jaro jste napsal novou skladbu. Jak se jmenuje?
Jmenuje se Die Hintergedanken, což znamená vedlejší nebo postranní myšlenky. Ve skladbě jsou použity tři texty Franze Kafky, úryvky z deníku a z aforismů.