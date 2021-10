Nejen knedlíky a buřty živ je člověk. Velkoformátová kniha představuje pokrmy a chutě celého světa

Jídlo a vaření jsou v módě a někdy to je vážně otravné, každá kalupinka, co se chytne vařečky, rozdává rozumy, jídlo se fotí, mudruje se o něm ve všech sdělovacích prostředcích, soutěží se o to, kdo lépe napeče, a použít koupené špagety je něco jako svatokrádež. Jídlo se zkrátka posunulo na špičku lidského zájmu, což je dvojsečné. Na jedné straně netřeba nad tím lamentovat, protože i gastronomie, dělá-li se na špičkové úrovni, právem budí zájem, jiná věc je, že se to jako vždy přehání a dodává se této činnosti význam, který jí nepřináleží.