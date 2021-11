Nejistoty se věkem nezbavíte. Přijměte to jako fakt a uleví se vám, říká filosofka Judith Butler

Lidovky.cz: Paní Butler, chtěla bych předestřít jazykový terén, na němž se budeme pohybovat. Až uvidíte rozhovor otištěný, asi se podivíte nad tím, jak vypadá vaše jméno. K příjmení bude připojena koncovka -ová, která značí, že jste žena a že je vaše jméno odvozeno od mužského jména Butler. Možná jste si toho již všimla na obálce překladu Závažná těla…

Ano, už jsem se s tím setkala.

Lidovky.cz: Co si o tom myslíte?

Že je to ironické. Znamená to, že mé jméno je odvozeno od jména mého otce, že? Jenže můj táta získal nové jméno, když přišel jako přistěhovalec do USA. Ale předpokládám, že byste očekávala reakci typu: „Cože? Já přece nenáležím žádnému muži!“ A to je tedy fakt. Ale tyhle věci jsou zakořeněny hluboko v tradici. Předpokládám, že v Čechách hledáte cesty, jak respektovat rozhodnutí těch, kterým tato tradice připadá zvláštní?

Lidovky.cz: Ano, máme za sebou mnohaletou diskusi. Od roku 2021 se ženy mohou přihlásit o nepřechýlené jméno, ale většina nakladatelství nadále přechyluje.

A tak bych se proti tomu mohla ohradit i já?

Lidovky.cz: Jistěže se můžete ohradit.

Tak to tedy tímto činím. Díky za informaci. Pohlídám si to i u překladů.

Lidovky.cz: Dobře, zkusme vaše jméno nechat nepřechýlené i v tomto rozhovoru. Uvidíme, co na to editoři. Nutno říct, že jazyk pro vás není nástroj, který přenáší informace. Působí fyzicky, k různým tělům se chová různě, některým působí násilí. To je jedno z důležitých témat vaší nejslavnější knihy Potíže s rodem. Mimochodem, považujete tuto knihu za vaši nejslavnější?

Asi ano. Všude mě doprovází.

JUDITH BUTLER Judith Butler je přední myslitelkou současnosti. Kniha Trable s rodem (Gender Trouble, 1990) byla přeložena do více jak dvacet jazyků a ovlivnila všechny humanitní vědy. Judith Butler výrazně též přispěla k etice a politické filosofii. Její prozatím poslední kniha Síla nenásilí byla publikována v roce 2020. Česky této filosofce dosud vyšly dvě knihy: Závažná těla v překladu Josefa Fulky a Rámce války, které převedl Antonín Handl.



Lidovky.cz: Díky této knize jste se stala jednou z nejvýznamnějších myslitelek naší doby. Potíže s rodem jste přitom napsala, když vám bylo teprve třicet…

Ano, bylo mi kolem třiceti.

Lidovky.cz: … a změnilo vám to život.

Ale no tak…

Lidovky.cz: Myslím, že vám to muselo změnit život. Byla jste mladá, nejistá a napsala jste klasiku…

A dnes je mi pětašedesát a jsem stále nejistá! Je mi to líto, ale musím vám sdělit, že nejistoty se nezbavíte. Přijměte to jako fakt a uleví se vám. Máte pravdu, že knihu četlo hodně lidí. Stala se součástí hnutí LGBTQIA, dala nové podněty feminismu, četli ji lidé, kteří byli aktivní v lidskoprávních organizacích. Ale ptáte-li se mě na můj život, ten nežiji ve svých knihách. Nicméně přiznávám, že mi kniha v jedné věci pomohla. Vydělala jsem nějaké peníze, a Gender Trouble (Trable s rodem) tak zaplatily vzdělání mému synovi. Kvalitní univerzity jsou ve Spojených státech drahé.

Lidovky.cz: Skvělá reinvestice. Často se mi zdá, že je kniha čtena, jako byste tvrdila – spolu se Simone de Beauvoir –, že „žena se ženou nerodí, stává se jí“. Ale vy jdete dále…

Mnozí interpretují výrok de Beauvoir tak, že narodí-li se člověk jako žena, posléze se ženou stává. Je sice nejisté, jakou ženou se stane, ale jisté je, že ženou se stane. Já tvrdím, že status ženy vám přiřknou lékaři, ale to nutně neznamená, že se ženou opravdu stanete. Není vyloučeno, že se stanete mužem. V tom by de Beauvoir se mnou asi nesouhlasila, ale v mém myšlení mě velmi ovlivnila.

Lidovky.cz: Rozumím-li správně, máte za to, že rozdíl mezi pohlavím a genderem, tedy kulturní intepretací toho, co to znamená být biologicky ženou nebo mužem, je velmi obtížně určitelný, možná je pohlaví a jeho kulturní ztvárnění neodlišitelné, a biologie tak splývá s kulturou…

Ne, já rozlišuji mezi přírodou a kulturou, ale porozumět silám, z nichž povstává to, co označujeme jako pohlaví, a sledovat všechny cesty, jimiž se ubírá gender, není vůbec snadné.

Lidovky.cz: Občas vám někdo vytýká, že tělo proměňujete v text, v kulturní symbol.

To je zajímavá myšlenka, ale nenajdete ji v mých knihách.

Lidovky.cz: Zkusím to jinak. Já jsem se narodila jako žena. Souhlasíte s tím, že můj život proto bude pravděpodobně delší, než kdybych se narodila jako muž? Zdá se, že nezávisle na kultuře se ženy dožívají vyššího věku. Anebo jiný příklad: Protože jsem žena, je méně pravděpodobné, že spáchám sebevraždu, že skončím ve vězení nebo že budu usilovat o mocenskou pozici…

Řekla jste: „Narodila jsem se jako žena.“ Víte, já se vás nechci dotknout, ale o tom pochybuji. Byli to lékaři, kteří vás nazvali ženou. Když se na vás dívám, vypadá to, že jste se pak ženou skutečně stala. To je samozřejmě bezvadné, ale to je jiná věc. Dále jste zmínila sklony, které můžeme vysledovat v kontextu sociologie. Jenže je obtížné tvrdit, jestli jsou takové sklony čistě biologické, nebo sociálně podmíněné. Možná se vůbec neumíme dobrat hranice mezi biologií a společností. I když přistoupíme na to, že se s tendencemi, které jste zmínila, setkáváme napříč kulturami, je přesto obtížné tvrdit, že jsou biologického původu. Já nepopírám, že existuje materialita, ale trvám na tom, že je třeba pečlivě sledovat provázanost těla a sociálně-kulturních podmínek. Nikdy přitom nebude zcela zřejmé, jestli to, co sledujeme, jsou obecné společenské struktury nebo biologické struktury, případně struktury vzniklé interakcí.

Lidovky.cz: Vás však zajímají především etické a politické rozměry této provázanosti.

Ano, vždy mě trápilo násilí, které se působí lesbám, gayům, transsexuálům, ženám. Jejich životy byly patologizovány. Ne zřídkakdy se o nich hovoří, jako by ani nebyli lidmi, jako by byli čímsi, co je především předmětem lékařské péče. I v tomto kontextu se zdráhám činit jasné rozlišení mezi tělem a kulturními normami, které na tělo působí. My přece tu úzkou, takřka nedělitelnou provázanost vidíme.

Lidovky.cz: Zmínila jste násilí. To je předmětem i vaší poslední knihy The Force of Non-Violence. Abychom hned předešli nedorozumění: Ne-násilí nespojujete s mírem, dokonce láskou. Mně se vaše kniha zdála docela polemická…

Proč polemická?

Lidovky.cz: Zdálo se mi, že v ní popisujete jedno konkrétní – skoro filosofické – selhání západní civilizace. Selhala, protože špatně odpověděla na otázkou: Co je to člověk? Moderní Západ vyrůstá z obrovského filosofického selhání.

Asi by se to tak dalo říct. Na Západě chápeme člověka v první řadě jako individuum. A jak rozumíme individuu? Obyčejně tvrdíme, že individua mají své hranice, touhy, zájmy. To je specifická kulturní představa, která se zrodila spolu s kapitalismem. Toto individuum je vždy představováno jako muž, navíc jako vlastník: individuum „muž“ vlastní majetek, ale také své schopnosti. Vlastnictví se stává východiskem pro porozumění toho, kým člověk je. A já proti tomu kladu jiné, socialistické hledisko. Občas někdo tvrdí, že předkládám komunistickou ontologii. Tím si nejsem jistá. Komunistkou asi nejsem, spíše bych se nazvala sociální demokratkou. Ale hlavní je, že člověk je pro mě množinou vztahů, dynamikou společenských sil. Navazovat vztahy s druhými znamená rozšiřovat své bytí.

Lidovky.cz: Říkáte, že jsme „ukrutně“ společenští, že se dokonce naše těla vzájemně prostupují. Toho jsme byli svědky během pandemie. Sdílíme imunitní systémy. Ale to nás činí zranitelnými. Zranitelnost je jeden z nejdůležitějších motivů vaší knihy. Tvrdíte – poněkud neintuitivně –, že zranitelnost není „problém“, tedy nic, co bychom mohli „vyřešit“. Je to naopak: zranitelnost je pramen moci…

Ano, jsem přesvědčena, že zranitelnost skrývá zvláštní potenciál. Když jste v ohrožení, hledáte cesty. Strategie takzvaně ohrožených skupin bývají pozoruhodné. Neexistuje skupina, která by byla výlučně zranitelná. Zranitelnost zakládá náš vztah ke světu, k druhým. Nejsme „obecně“ zranitelní – zranitelní jsme ve vztahu k něčemu či někomu. Jako lidé jsme zranitelní, protože patříme do světa, který obýváme s druhými.

Lidovky.cz: Hovořit o zranitelnosti může být nebezpečné. Všímáte si, že nazveme-li určitou skupinu zranitelnou, můžeme ji oslabit. Tomu rozumím. Učím filosofii na ústavu, kde je jednadvacet mužů a já jsem jednou ze dvou žen. Možná jsem i proto alergická na řeči o zranitelných ženách, které potřebují ochranu. Takové řeči mi nepomáhají. Navíc to není pravda: Nejsem o nic zranitelnější než mí kolegové.

To rozhodně nejste. Představa, že ženy jsou zranitelné a vyžadují zvláštní ochranu, zatímco muži jsou silní, je jedna z největších lží, která dosud vládne naší kultuře. Ale přece jen chci zdůraznit: je-li nějaká skupina pronásledována, je třeba zakročit. Ale v jiných kontextech je opatrnost na místě. Označíme-li někoho za zranitelného, upíráme mu vlastní moc. Jenže mnohé údajně zranitelné skupiny mají vlastní organizaci a strategii, jak jednat a vznášet požadavky. Blízko mého bydliště vznikla taková osada bezdomovců. Městská správa si s tím neví rady. Neustále se ozývají hlasy: „Těm lidem je třeba pomoct, oni jsou nesmírně zranitelní.“ Já jim na to říkám: „A všimli jste si, že mají vlastní zájmy, že jsou sami aktéry? Skutečně si myslíte, že vám stojí o vaši ochranu? Co takhle je vyslechnout a dát jim prostor, aby jejich hlasy zazněly?“

Lidovky.cz: Umožnit druhému jednat, umožnit, aby jeho hlas zazněl je pro vás stěžejní. V tomto smyslu zdůrazňujete, že ne-násilí není nic pasivního…

Ano, je důležité rozlišovat násilí a agresi. Agrese není násilí. Agresivní nenásilí může být lidská barikáda nebo stávka. Je to velmi mocné „ne-jednání“, které zastavuje společenskou a ekonomickou reprodukci. Občas se mylně domníváme, že v našem nitru je klid, že je tam nějaká duše, že bychom útok měli oplácet láskou. Tomu já nevěřím. Ale faktem je, že když oplatím útok násilím, neubližuji tím jen druhým, ale porušuji rovněž pouto, které nás pojí.

Lidovky.cz: Vaši poslední knihu označujte za „anti-heroickou“ a heroismus stavíte do protikladu se solidaritou. Ale není to tak, že mnohé solidární struktury vyrostly z hrdinného jednání jednotlivce?

Rozumím vaší námitce, ale nesouhlasím s ní. Vezměte si třeba Rosu Parker. Nebyla osamoceným individuem, byla členkou početné skupiny. Nebylo to tak, že by si jednoho dne řekla: „A dost, já si přece můžu vybrat, kde budu v autobuse sedět. Proč bych si nemohla sednout na místa pro bílé?“ Opírala se o skupinu, která měla i své právníky. Nemíním Rose Parker upírat odvahu, ale tvrdím, že se živila z odvahy těch, kteří ji podporovali a šli do toho s ní. Tak je to vždy – někdy jsou lidé, kteří vás drží a dodávají vám odvahu, již po smrti, ale vždy tu je někdo, kdo vás drží. Soudržnost se ukrývá v každém odvážném činu.

Lidovky.cz: Jste jedním z předních humanitních vědců současnosti. Humanitní vědy to dnes nemají vůbec snadné, že? Z jedné strany se jim vytýká, že jsou neužitečné, z druhé že rozkládají západní civilizaci. Jsou neužitečné, tedy bezmocné, ale zároveň nebezpečné, tedy obrovsky mocné. Vy tomu rozumíte?

Humanitní vědy jsou považovány za nebezpečné právě proto, že jsou kritické; a protože jsou kritické, jsou považovány za neužitečné. Nutí nás, abychom se zarazili, spíše než abychom pokračovali v rozdělané práci. Zpochybňují podstatu genderu, rodu, národního státu. Zkoumají diskriminaci, klimatickou krizi, ekonomické nerovnosti. Nakolik jsme kritičtí, natolik jsme destruktivní. Jenže faktem je, že my jsme kritičtí, protože nerovnosti se staly čímsi, co přijímáme jako samozřejmost. Humanitní vědci sní o světě, v němž by si lidé byli rovní, v němž by byli svobodnější. Ztělesňujeme představivost, utopii a nerealistické vize. Lidé se obávají, že ztrácejí kontrolu nad svým světem, ale faktem je, že o tuto kontrolu dávno přišli. Svět se stal nejistým kvůli obrovským ekonomickým nerovnostem, a útok na humanitní vědy je tak útokem na to, co vypadá jako destabilizace světa. Jenže destabilizace proběhla dávno. Navíc se výtka z neužitečnosti zakládá na nepochopení toho, co to znamená myslet a být součástí společenství. Já nepopírám, že přírodní vědy jsou důležité. Ale ty vás nenaučí, co to znamená interpretovat, posuzovat, odlišovat omyly od pravdivých tvrzení. To, co my učíme, je základem občanství. Je to základem politického jednání, našeho vztahu ke světu. Učíme se interpretovat a soudit, a díky tomu jsme schopni představit si lepší budoucnost. Ne, my lidstvo neohrožujeme, vždyť my mu dáváme naději!