Nejslavnější atrakce Vídně. Obří kolo v Prátru mělo namále, dnes je symbolem metropole

Dnes se po čase opět podíváme do Vídně, města, které svou architekturou na přelomu devatenáctého a dvacátého století ovlivnilo i naši scénu, a proto je dobré zavítat sem častěji. Budeme se tentokrát věnovat technickému dílu, které mělo mimo jiné prokázat, jak lze využít kovové konstrukce, a také zároveň být jakousi vyhlídkovou atrakcí.
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Mám samozřejmě na mysli dodnes funkční gigantické kolo Riesenrad (Obří kolo). To bylo na sklonku devatenáctého století smontováno na území zábavního parku Prátr (Prater), tedy prostranství ve čtvrti Leopoldstadt, které císař Josef II. kdysi věnoval Vídeňanům a kde se v roce 1873 konala v pořadí pátá světová výstava. U této akce se na chvilku zastavme.
Dominanta zábavního parku
Velkolepý podnik se uskutečnil v těžkém období rakousko-uherské monarchie po prohraných válkách s Francií a Pruskem. Měl tuto zemi představit jako průmyslově i kulturně vyspělou. Architektonicky výstavu zaštítil profesor vídeňské akademie Carl von Hasenauer, mimo jiné spoluautor muzejních budov nebo Burgtheatru, tedy dominant vídeňského Ringu.
Hlavní atrakcí celé akce se stala tzv. rotunda s obří kupolí o průměru 108 metrů, v té době největší na světě. Již tehdy bylo běžné využití kovových prvků, byť často ještě maskovaných zděnými partiemi s historizujícím dekorem.
Výstava měla ohlas a areál v Prátru byl využíván dál, vznikl tu známý zábavní park i řada sportovišť. Jeho hlavní atrakcí se v roce 1897 stalo obří vertikální železné kolo, tzv. Riesenrad, o výšce 65 metrů, průměru 61 metrů a váze 430 tun.
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Navrhli ho angličtí inženýři Harry Hitchins a Hubert Cecil Booth a provedl poručík Walter Bassett Basset. Na kole jsou zavěšeny dřevěné vyhlídkové kabiny, které se otáčejí rychlostí 2,7 km/h a zůstávají stále v horizontální poloze vlivem gravitace. Kolo se každou chvíli zastaví, aby mohli návštěvníci vystoupit a nastoupit do jednotlivých kabin, takže je dost času prohlédnout si rakouskou metropoli a všechny její dominanty seshora, i když absolvujete jen jeden oběh.
Nejstarší atrakce
Nová vídeňská specialita vznikla k padesátému výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Nebyla to samozřejmě první konstrukce tohoto typu, už v ottomanské říši se v osmnáctém století objevily atrakce na podobném principu, byť menších rozměrů než ve Vídni a ze dřeva. První obří železné kolo, o výšce 80 metrů, vzniklo v roce 1893 pro světovou výstavu v Chicagu a navrhl je konstruktér George Washington Gale Ferris, Jr., po němž je také zejména v anglosaském světě pojmenováno a je tam známé jako Ferris Wheel.
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Později se objevovaly podobné mechanismy v řadě metropolí a atrakce je populární dodnes: největší kolo má Dubaj v Emirátech s výškou 250 metrů, nejznámější je nejspíš London Eye na břehu Temže ve stylu high-tech (135 m). To vídeňské je ale nejstarší, jež je dosud v provozu. U nás známe atrakci od dvacátých let pod názvem „ruské kolo“ a čtenáři si jistě vzpomenou, že jedno takové obří mělo vzniknout před časem i v Praze.
Vraťme se však ještě do Vídně. Riesenrad se objevil také v několika známých filmech, např. Třetí muži (The Third Man, 1949) nebo v bondovce Dech života (The Living Daylights, 1987) s Timothym Daltonem jakožto agentem 007. Pro zvláště odvážné nabízejí pořadatelé jízdu na skleněné plošině, umístěné místo jedné z kabin na obvodu kola, ale na tu je třeba se dopředu objednat.
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Vídeňské kolo přežilo do dnešních dnů jen zázrakem, jeho demolice se připravovala už v roce 1916. Za druhé světové války bylo těžce poškozeno, železná nýtovaná konstrukce se ale dočkala opravy, jen počet kabin byl redukován na polovinu, tedy patnáct.