Nejslavnější komiks ze středověku měří 70 metrů. Vypráví o bitvě, která změnila poměry

S blížícím se kulatým výročím bitvy u Hastingsu se po mnoha letech příprav a jednání na nejvyšší úrovni v Britském muzeu v září představila široké veřejnosti slavná tapiserie z Bayeux – téměř 70 metrů dlouhé, ručně vyšívané lněné plátno, které jako jedinečný „středověký komiks“ vypráví příběh o jedné porušené přísaze a jedné krvavé bitvě, jež zásadně změnila historii Britských ostrovů i kontinentální Francie. Plátno, které zázračně odolalo plísni, hmyzu i požárům, uniklo francouzským revolučním ikonoklastům i nacistickým lupičům, je stejně tak strhující válečný thriller, jako i výjimečná novinářská reportáž a rafinovaná státní propaganda.
Doporučujeme 17. října 2026 18:00