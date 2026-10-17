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Nejslavnější komiks ze středověku měří 70 metrů. Vypráví o bitvě, která změnila poměry

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
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Tapiserie z Bayeux patří mezi nejcennější památky středověkého umění a je zapsána na seznamu UNESCO Paměť světa. (22. dubna 2010) | foto: Profimedia.cz

Ve středu 14. října uplynulo 960 let od jedné z nejslavnějších bitev evropské historie: bitvy u Hastingsu, ve které Normané dobyli Anglii, čímž změnili historii Británie i Francie. Co se tedy roku 1066 vlastně stalo a jaká byla cesta k Hastingsu?

S blížícím se kulatým výročím bitvy u Hastingsu se po mnoha letech příprav a jednání na nejvyšší úrovni v Britském muzeu v září představila široké veřejnosti slavná tapiserie z Bayeux – téměř 70 metrů dlouhé, ručně vyšívané lněné plátno, které jako jedinečný „středověký komiks“ vypráví příběh o jedné porušené přísaze a jedné krvavé bitvě, jež zásadně změnila historii Britských ostrovů i kontinentální Francie. Plátno, které zázračně odolalo plísni, hmyzu i požárům, uniklo francouzským revolučním ikonoklastům i nacistickým lupičům, je stejně tak strhující válečný thriller, jako i výjimečná novinářská reportáž a rafinovaná státní propaganda.

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