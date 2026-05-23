„Zachraňujte velryby, ne migranty.“ Merz sjednotil Německo v odporu vůči sobě

Zbyněk Petráček
Výběr z tisku
Také míváte pocit, že vše, co se ve světě děje, se odehrává na bojištích Ukrajiny či Perského zálivu, ve Washingtonu či Pekingu? Je to tím, že ta místa jsou mediálně přitažlivá. Ve skutečnosti se děje dost i v Evropě. Tři její největší mocnosti – Británie, Francie a Německo – mají lídry, kteří u voličů propadají. Je to neblahý výhled.
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)

Nahlédněme do Německa, kde kancléř Merz dokončil první rok své vlády. Slabě, neboť podle průzkumu agentury Forsa je s jeho výkonem nespokojeno 83 procent Němců.

Sabine Rennefanzová v magazínu Der Spiegel píše, že Merzovi se podařilo cosi výjimečného: sjednotil Němce, západ i východ, sever i jih, města i venkov. Ale proti sobě. Rennefanzová není fanynkou Merze, přesto cítí potřebu ho hájit. Vadí jí, že se z něj dělá obětní beránek za to, že věci nefungují. Německá auta a stroje se prodávají hůře, mosty se hroutí, školy jsou přeplněné a děti se už neučí řádně číst a počítat.

Rennefanzová upozorňuje, že první vládní zpráva poukázala na pokles porodnosti, dopady na důchodový systém, sociální zabezpečení i poptávku po kvalifikovaných pracovnících už roku 1968. Na reformy tedy bylo času dost. Silnice, školy, železnice se daly rekonstruovat, když ekonomika kvetla a byly příznivé úrokové sazby, v letech 2010–2019. Jenže vůle k reformám kulhala. Autorka to shrnuje do lapidární věty: „Němci milovali Angelu Merkelovou za to, že je chránila před všemi obtížemi a útrapami.“

Nic z toho nelze Merzovi vyčítat, ale stejně to schytává. Vyčítat mu lze jiné věci. Třeba že se staví k lidem moc odtažitě. „Jeho mantrou je, že všichni musí pracovat tvrději, že Němci jsou líní – mladí, starší či matky,“ píše Rennefanzová. A upozorňuje, že CDU couvá z pozice bašty tradiční rodiny: „Merz, pro mnohé symbol rodinné a podnikatelské buržoazie, teď mluví jako obhájce maximálního zapojení pracovní síly. To je změna paradigmatu.“

Ano, Merz sjednotil Německo v odporu vůči sobě. Ale autorka cílí jinam. Na to, že ukazovat prstem na obětního beránka je snadné. „Daleko těžší je shodnout se na rozumném reformním nápadu, který si lidi získá. Přesně to Německu chybí. Proto je odpor k Merzovi tak pohodlný.“

Upřímně, ten závěrečný argument je poučný i pro nás.

Alegorii vztahu Německa k problémům poskytl měsíc trvající pokus o záchranu velryby, která se z oceánu dostala do mělkého Baltu, kde uvázla u břehu. Její zachraňování zdvihlo celostátní vlnu emocí, ale nakonec bylo marné. I když soukromníci dostali velrybu na otevřené moře, u Dánska v půli května stejně uhynula. Přesně jak předvídali mořští biologové.

Za pozornost stojí reportáž Jonathana Stocka Velryba umírá, země se dívá a nenávist roste též v listu Der Spiegel. Stock vybočil z navyklé „postojové žurnalistiky“, rozuměj aktivistické. Udělal to, co novinář dělat má: zajel na místo a reportoval o tom, co se děje a říká.

O tom, že hlas biologů je tichý. Říkají totiž věci, které aktivisté neradi slyší. Třeba že uvázne-li velryba na mělčině vícekrát, je zřejmé, že lidský zásah ji sotva zachrání. „Velryba si dělá, co chce,“ řekla výzkumnice keporkaků, pro jistotu anonymně. Tím vlastně popřela roli člověka coby univerzálního škůdce.

O aktivistech: „Thilo Maack z Greenpeace sedí v přístavu Poel a sleduje velrybu. Obchází ho šamanka a tvrdí, že ji našla díky kyvadlu. Maack organizuje kampaně již 27 let. Bojoval proti velrybářům, ropným společnostem, jaderným elektrárnám i ruské stínové flotile. ‚Nikdy jsem nezažil tolik nenávisti,‘ říká.“

O jiných aktivistech: „Už nevěřím těm, kteří jsou u moci,“ říká Lior. „Zbývá jen AfD.“ A jiný dodá: „Zachraňujte velryby, ne migranty.“

O náměstí ve Wismaru. „Před meklenburským ministrem životního prostředí Backhausem se objeví šestnáctiletá školačka: ‚Mučíte zvíře k smrti. Dostáváte výhrůžky smrtí. Dochází vám, jak vás veřejnost vnímá?‘ Jiná demonstrantka říká, že hrozit smrtí je nehorázné. ‚Myslím, že ne,‘ odpoví první dívka. Backhaus tam stojí sám, bez policejní ochrany, sociální demokrat, 67 let, služebně nejstarší německý ministr. ‚Takhle se k sobě lidé chovají?‘ ptá se.“

Roku 2015 napsal sociolog Gerd Held esej Diktatura zachraňování. Vyšla na webu Osa dobra a psali jsme o ní v této rubrice. Tehdy si zvláštní pravidla vynucovalo zachraňování eura, Řecka, klimatu i uprchlíků. Teď to bylo zachraňování velryby, ale v jádru se nic nemění.

