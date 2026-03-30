Německo, probuď se! Povstaň, Česko! Má jít autor těchto hesel k soudu?

Jenže slogan Probuď se, Německo má svou historii, ještě před vznikem Hitlerovy třetí říše ho provolávaly bojůvky SA, tudíž ho zákon zakazuje. A to může platit, i když ho použije v provokativním smyslu novinář, jak ukázala „kauza“ Jana Fleischhauera.
Není to banalita. U nás platí nový zákon o propagaci komunismu. Ještě nebyl aplikován. Ale kdyby se to bralo tak přísně jako symboly nacismu v Německu (jistě, tam mají po genocidním režimu důvody), mohla by mít problémy i filmová hláška typu „kde udělali soudruzi z NDR chybu“. Tak to sledujme.
Jan Fleischhauer (63) je známý komentátor listu Focus, libertarián, provokatér. Není fanoušek strany AfD. Proto v prosinci ve svém podcastu spekuloval o názvu její nové mládežnické organizace: „Jak se dnes jmenuje mládež AfD? ‚Generace naděje‘ nebo ‚Generace Německo, probuď se‘?“
Řeknete si, že neškodný vtípek. Ale počátkem března Fleischhauer ve svém sloupku napsal, že státní zastupitelství v Mnichově ho informovalo, že je vyšetřován. „Pátravé oko státu v boji proti nenávisti a podněcování nezná skryté kouty,“ upozornil čtenáře. „Teď se to dotklo i mě. Jsem vyšetřován pro šíření zakázaných sloganů podle § 86a trestního zákoníku.“ Leč 10. března žalobci oznámili, že od vyšetřování upustili. Domnívají se, že Fleischhauer sice vyslovil nevyslovitelné heslo, ale použil ho způsobem, který nepředstavuje trestný čin.
Konec dobrý, vše dobré, říká se v takových situacích. Juristé dospěli k tomu, co napovídá selský rozum (a ostatně i onen citovaný paragraf). Ale semínko ostražitosti, ba autocenzury se jim posílit podařilo. Pro vysvětlení.
Každý ví, že zákon zakazuje symboly typu svastiky i hesla jako „Heil Hitler“. Ale musí každý vědět, že k nim patří i banální slogan „Německo, probuď se“? Báseň Deutschland erwache (Německo, probuď se) napsal v roce 1920 budoucí nacista Dietrich Eckart. Později ta slova převzaly bojůvky SA, stal se z nich nacistický slogan. Ale ještě v roce 1930 napsal se stejným titulkem Kurt Tucholski provokativní výstrahu proti nacismu. Ta sklízí úctu. Ale když Fleischhauer použil totéž heslo jako provokaci vůči AfD, málem si přivodil trestní stíhání. Pozor na normy přijaté z dobrých důvodů, ale použitelné gumově.
Vidíme, kam může vést boj za ideovou čistotu. Před pěti lety postihl Annalenu Baerbockovou, tehdy lídryni Zelených. Jak informoval Die Welt, veřejně upozornila na případ žáka, kterému někdo napsal do sešitu „negr“. Ale protože Baerbocková to nevyslovitelné slovo vyslovila (jak jinak by sdělila, co se stalo), měla z toho ve své vlastní straně mrzutosti.
Připomínalo to scénu z filmu Monty Python: Život Briana, pokládaného za jednu z nejlepších filmových komedií. Úředník ve staré Judeji z instruktážních důvodů vysloví nevyslovitelné boží jméno Jehova. A dav ho za to ukamenuje.
I dnes se klade až příliš velký důraz na symboly (třeba nášivky loga wagnerovců na demonstraci) a nevyslovitelná slova.
Chceme-li si přiblížit dnešní roli německých Zelených, poslouží zemské volby v Bádensku-Württembersku. Zelení je vyhráli, zemským premiérem bude bývalý spolkový ministr Cem Özdemir a pokračuje koalice Zelených s konzervativní CDU. Že by obrat v Německu, které se jinak od levice odvrací? Ale kdež.
Bádensko-Württembersko je tradiční kraj, vlast kukačkových hodin, mercedesu a porsche. Vládla tam CDU, ale před 15 lety ji vystřídal zelený nekonformista Winfried Kretschmann a silný vliv si drží nekonformní primátor Tübingenu Boris Palmer, kterého berlínská centrála Zelených ze strany vyštípala. Výsledek?
Zaprvé. Byť formálně vyhráli Zelení, magazín Der Spiegel, jejich velký fanoušek, to shrnul titulkem Tyto volby Zelení nevyhráli. Říká tím, že je nevyhrála ideologie, nýbrž jisté tváře. Jako když u nás Martin Kuba dominoval v jihočeských volbách, ale nedalo se to vykládat jako celkový úspěch ODS.
Zadruhé. Nejvyšší procentní zisky vykázaly AfD a CDU, ztráty strany minulé spolkové koalice (liberálové, sociální demokraté, Zelení). Pravice (AfD + CDU) má jasnou většinu, ale nevládne. Byl by v tom čert, mohou si říkat v ostrakizované AfD, abychom příště nevyhráli my.