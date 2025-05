Německo je kaput. Musíte staré firmy nechat zemřít, říká komentátor Wolfgang Münchau

Analýza respektovaného komentátora vzbudila pochopitelně značnou pozornost. Münchau v ní vysvětluje, jak Německo, kdysi ekonomický šampion, zaostalo kvůli své pýše, propojení ekonomiky, politiky a bankovnictví a kvůli své posedlosti vývozem a závislostí na levných energiích z Ruska. Nápadně to připomíná situaci Česka.

V rozhovoru pro Lidovky.cz Münchau vysvětluje, co všechno by se muselo v Německu a v celé Evropě změnit, aby se úpadek zastavil, včetně odepsání klasického automobilového průmyslu, a proč k tomu podle něj nedojde.

Lidovky.cz: My v České republice jsme na tom totiž chtěli být vždy ekonomicky jako Německo. Takže to není vhodný vzor?

V mé knize Kaput se v podstatě říká: Nebuďte jako Německo. I když ani u vás to nebyl vzor pro každého. V raných devadesátých letech jsem vedl hodně diskusí s tehdejším českým ministrem financí Václavem Klausem a ten mi vždycky říkal: Nechceme být jako Německo.

Nicméně Německo bylo léta velmi úspěšnou ekonomikou a mnozí v něm viděli vzor. Nicméně už v devadesátých letech jsem cítil, že se řada věcí začala kazit. Většina ekonomických problémů Německa souvisela se sjednocením země a s tím, jak byla financována, s přístupem Německa k technologiím a s nedostatečnou flexibilitou německé ekonomiky. Teď vynechám sjednocení. Je to samostatné téma, a navíc není ten hlavní problém.

Německo mělo velkou technickou, strojírenskou a inženýrskou tradici, plnou úspěchů, a úspěšné firmy jako Volkswagen. Ale těmto společnostem se nepovedlo využít technologie 21. století, zejména technologie digitální. Německo proto postupně zaostávalo a je z toho krize, kterou vidíte dnes.

Šéfové autoprůmyslu se chovali jako pánové vesmíru. Mysleli si, že cizinci neumějí dělat auta, odmítali nové technologie. Číňany považovali za imitátory, kteří je nikdy neohrozí.

Lidovky.cz: Nedá se krize překonat jako na začátku století, když přišly takzvané Hartzovy reformy pracovního trhu?

Tahle krize je vážnější než ta v letech 2003 až 2005. Tehdy Německo mělo velmi dobré výrobky, ale nebyly konkurenceschopné, protože byly drahé. Němci to vyřešili tím, že udělali ekonomické reformy a snížili náklady. Dnes ale není problém většinou v ceně, ale v tom, že německé produkty nejsou technologicky na výši. Například elektromobily.

I když Německo vyrábí stále dost dobrá klasická auta. Jenže to nebude v budoucnosti rozhodovat. Akciové trhy na to reagují a investory tam nezajímají jen současné prodeje, ale i to, co bude za deset let. To, co vidí, se jim nelíbí. Číňané jsou v některých technologiích daleko vpředu. Už to je špatné, ale ještě horší je, že Německo zaostává po digitální stránce, ve vývoji samořiditelných aut i dalších věcí.

Lidovky.cz: Je německé zaostávání problém hlavně automobilového průmyslu?