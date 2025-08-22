Není kometa jako kometa. Zářící vlasatice známe dobře, o těch tmavých nevíme nic

Dočkal se roku 2016, kdy sledoval asteroid 2003RM, jenž se zdánlivě pohyboval podle vlastního rozumu. Jeho dráha kolem Slunce se nedala vysvětlit gravitačním působením naší hvězdy, nepochybně na něj působily další síly. Postupně bylo objeveno více takových těles, a jak dr. Farnocchia konstatoval, „na snímcích vypadají jako asteroidy, ale jejich pohyb se více podobá kometám“. Nápadná je rychlost, zrychlení, ale není jasné, odkud se bere, protože objektům chybí typický kometární chvost. Ten jim vynesl název z řeckého kómé, vlasy. Naši předkové nazývali tahle tělesa vlasatice.
Komety mají typicky ledové jádro, často tuhý oxid uhličitý, metan a běžně vodu, tedy led. V kosmických podmínkách to však není ten, po němž kloužeme na chodnících – v jádrech komet je zvláštní, amorfní modifikace, tedy nemá krystalickou strukturu. I těchto modifikací je několik, jež se liší hustotou. V amorfním ledu mohou být snáze zabudovány i různé chemické sloučeniny, což nás přivádí k dalším úvahám.
|
Bude to nejúžasnější cesta, jakou kdy člověk podnikl. Jaká rizika hrozí při misi na Mars?
Nevíme, odkud se vzaly na Zemi oceány. Soudí se, že kdysi, v raných stadiích existence naší planety, na ni dopadal doslova déšť komet, jejichž ledová jádra přinesla vodu. A s ní i zmíněné chemické sloučeniny. Je to jen hypotéza, ale podle některých vědců se tyto sloučeniny staly součástí „polévky“, z níž se postupně formovaly živé struktury. Jen připomeňme, že se v minulosti dokonce objevil názor, že se tak na Zem dostaly přímo zárodky života. Nejspíš nikoli. Ovšem v jádru komety není čistý led, je v něm i prach, a jak v blízkosti Slunce led sublimuje, uvolňují se i prachové částice a rozptyl slunečního světla na nich pozorujeme za vhodných podmínek jako více či méně zřetelný ohon.
Ovšem objekt 2003RM tenhle atribut nemá, přesněji zatím nebyl pozorován, takže se hovoří o temných kometách. Co je pohání, že vykazují v jisté části dráhy neobvyklé zrychlení, které nelze vysvětlit gravitačním působením Slunce? Selhává i dohad o tlaku slunečního záření, který by na takový efekt nestačil. Podle jedné hypotézy je v jádrech temných komet čistý led bez prachu, takže ohon se v blízkosti Slunce neobjeví; podle jiné dochází ve velké vzdálenosti vlivem kosmického záření k rozkladu molekul vody na kyslík a vodík. Pak, zahřívaný slunečním zářením, amorfní led jádra sublimuje a uvolňuje přímo plyny.
Jak patrno, otázek je více než odpovědí. Podle odborníků jsou asteroidy a komety „koncovými členy spektra těles“, míněno kosmických. Pokud jde o tmavé komety, známe jich víc, ale dr. Federica Spotová (Harvard University) uvádí, že „komety jsou již samy o sobě podivné objekty“, a dodává, že „o těch tmavých jsme nevěděli, že tu jsou; nevěděli jsme, že Sluneční soustava takhle pracuje“.