Převrat v léčbě neplodnosti? Když nechceme vlastní malé klony, dočkáme se „dětiček z laboratoře“

Neplodnost trápí až 20 % párů. Některým pomůže umělé oplození: od roku 1978, kdy se ve Velké Británii narodila Louise Brownová jako první dítě „ze zkumavky“, přišlo díky této technice na svět kolem 20 milionů lidí. U nás se rodí „ze zkumavky“ více než 6 procent všech novorozenců, ve Španělsku je to dokonce každé jedenácté dítě. I když medicínský obor asistované reprodukce udělal od narození Louise Brownové obrovský pokrok, stále neumí pomoct všem; lékaři a embryologové jsou bezmocní například v případech, kdy partnerka nemá vajíčka nebo partnerovi chybí spermie. Vědci ale usilovně pracují na tom, aby těmto lidem chybějící pohlavní buňky vypěstovali v laboratoři. Nese to s sebou nejen velké technické obtíže, ale také nejedno etické dilema.
Nedávno vědci vedení Šukratem Mitalipovem z Oregon Health and Science University v americkém Clevelandu oznámili úspěch při laboratorní produkci lidských vajíček. Jejich postup připomíná techniku, kterou v roce 1996 přivedli skotští vědci na svět ovci Dolly, tedy prvního klonovaného savce. Mitalipov a spol. využili toho, že se vajíčko při oplození zbaví poloviny dědičné informace, aby bylo schopné přijmout dědičnou informaci spermie. Z vajíček od dobrovolných dárkyň odstranili dědičnou informaci a nahradili ji dědičnou informací kožní buňky jiné ženy.