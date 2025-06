Neumětelové a kazisvěti poroučí. Jak komunisté poničili český venkov, že se dodnes nemůže vzpamatovat

Miloš Doležal ve svých dokumentárních povídkách připomíná obyčejné lidi. Těmto obyčejným lidem se ovšem přihodilo to, že žili v pohnutých dobách. Někteří z nich se zachovali statečně a obětavě, což si taky odskákali, a jiní se zas nechali pohnutou dobou ohnout do „sviní“, jak by řekl současný šéf strategické komunikace české vlády. Zkrátka udávali, okrádali, zavírali a zabíjeli ty, kdo byli pracovití, čestní a odvážní. Rovněž z knihy Buď připraven k udání! vyplývá to, co z těch předchozích od Miloše Doležala: že prvního druhu lidí je bohužel vždycky méně než toho druhého, a proto ti druzí vítězí.

Buď připraven k udání! Miloš Doležal Vydalo nakladatelství Host, Brno 2025. 384 stran.

Pomníkem čtyřiceti let vládnutí neschopných závistivců je dosud náš venkov. Stačí se podívat: na co jezeďáci sáhli, to taky zničili. Najdeme to i na konci jednoho z příběhů v novém svazku: „Vašíčkův rozsáhlý statek byl srovnán se zemí a na jeho místě postaven obchod Jednoty. Rycheckých rozlehlý statek vyhořel, zpustl a nakonec byl zbourán. Dvořákův rozsáhlý statek byl totálně zruinován. Dolejších statek v sousedním Dušejově byl totálně vybydlen a zruinován.“ Čest vaší zlodějské práci, soudruzi!

Po knihách Čurda z Hlíny, Do posledních sil a 1945: Léto běsů se tedy Miloš Doležal (1970) nyní v novince, kterou opět vydalo nakladatelství Host, dostal k období, kdy už nikoli Němci za pomoci českých udavačů ani Rusové za pomoci českých přisluhovačů, nýbrž pouze sami Češi škodili Čechům.

Po staré benešovské

Můžeme začít hned u toho nejvyššího a nejaktuálnějšího. Úvodní povídka vypráví o osudu skláře Čeňka Františka Císaře a jeho rozvětvené rodiny, která se z rodného mlýna vypracovala k vlastnění několika skláren. Čeněk František Císař za války vydatně podporoval odboj, své zaměstnance dokázal ochránit před tím, aby museli na práci do Německa… A taky se hned po konci války za to dočkal patřičné odměny. Dělníkům otrnulo a začali svého dobrodince osočovat prostřednictvím Revoluční závodní rady, takže ještě v roce 1945 došlo k zestátnění a celá rodina dále přišla o majetek, o svobodu a Čeněk Císař též o život – nedokázal se totiž vypořádat s takovým zklamáním a spáchal sebevraždu.

Jednalo se samozřejmě o zestátnění na základě dekretu prezidenta Edvarda Beneše, jenž je nyní znovu propírán, neb se skupina intelektuálů snaží srazit jeho auru připevněním tabulky s kritickým textem na jeho sochu. Někteří historici to ovšem vnímají jako zmatené, jako shazování veškeré „naší“ viny na prezidenta, který však měl jen omezené pravomoci.

Zdá se však minimálně, že není v českých novodobých dějinách politik tak negativně vnímaný jako právě on, neb právě v kritických situacích se Edvard Beneš příliš neosvědčil. Navíc jeho jednání působí nelidsky, nespravedlivě. Stačí si zjistit, jak nechal po válce naložit se senilním Emilem Háchou. Jenže mezi tím, že Beneš vskutku nebyl obdivuhodnou personou, a tím, že může za všechno, je ještě spousta prostoru – a ten skutečně ponechme povolanějším.

Čtení příběhů z Buď připraven k udání! ovšem není pouze setkáním s obdivuhodnými lidmi, kteří dopadli špatně, a s podlými hajzly, co si žili jako prasata v žitě. Tak jednoduché to není. Toto knižní setkání totiž ve čtenáři oživuje a zvyšuje citlivost na určitá slova a zjednodušování či zahlazování, jichž jsme dnes svědky. Dokážeme si totiž představit, že pro současné levicové progresivisty je Čeněk František Císař „sprostým podezřelým“ už jen proto, že se vypracoval v továrníka a nechal si postavit mimo jiné tenisový kurt.

Takový přístup rozčiluje o to víc, že víme, že na jedné straně byly zničené životy, rodiny a statky, na té druhé stojí pouze ignorantství a marginalizace historie. Vidíme to na konci vyprávění o pionýrech svědčících proti panu faráři, jenž nechtěl, aby na náboženství na sobě měli pionýrské šátky: „O několik let později jsem navštívil paní Grabovou, sedmdesátiletou důchodkyni, která v roce 1956 jako žákyně pionýrka svědčila proti Josefu Němcovi u soudu v Jihlavě. Po udivujícím úvodu, ,jak že jsem na ni přišel’, se začala vymlouvat, že sice něco takového kdysi bylo, ale ,že je to už dávno a ona si detaily nevybavuje’. Nakonec řekla: ,Nechte to plavat.’“

Podobně smutný konec měl příběh o setkání nespravedlivě zatčeného a odsouzeného sedláka a agresivního hňupa, jenž byl zaměstnán jako ostraha ve věznici a jenž tohoto vězně zastřelil, což jeho nadřízení přikryli: „Václav Průša byl v listopadu roku 1990 soudně rehabilitován s tím, že ,trestní stíhání pro trestný čin velezrady’ se zastavuje. Ján Blahút nikdy nebyl potrestán, dožil se vysokého věku a zemřel v roce 2004.“

To je další důkaz sametovosti naší poslední revoluce: rehabilitace mrtvého, to nikomu neublíží, ale vrah zůstal nepotrestán.

Dobrý skutek pro vdovu

Ač Miloš Doležal zůstává stále u téže metody, ani v novince nenudí a jeho texty nepůsobí nijak obnošeně. Je to proto, že se drží jednoduchého kréda: stát stranou a být pokorným hledačem zapadlých souvislostí, setkávat se s lidmi a navštěvovat archivy. Dalším podstatným aspektem je, že je věrný svému rodnému kraji, tedy Vysočině. Takže čím déle čteme jeho texty, tím více máme pocit, že je vše se vším propojeno – jedná se vlastně o obří ságu.

A tak ani v Buď připraven k udání! nechybí kupříkladu číhošťský farář Josef Toufar, jemuž Miloš Doležal věnoval knihu Jako bychom dnes zemřít měli (2012). U jeho zatčení, stejně jako v nechvalně proslulém babickém případu figuroval další odporný charakter, jenž se díky době vyhoupl do sedla – stal se příslušníkem StB. V tomto textu nicméně sledujeme nešťastný milostný příběh a tyto historické hrůzy zůstávají „pouhými“ účinnými kulisami. Náš příslušník se totiž zamiluje do o deset let mladší písařky a tuze ji pronásleduje, píše jí v dopisech dokonce básničky. Jenže soudruhům nad ním se to nelíbí, protože estébácký Romeo je již ženatý.

A nelíbí se to ani matce dotyčné dívky: „Pro tebe už není žádnej hoch svobodnej, že ses musela chytit dědka ženatýho, to je hanba a styď se, takovýho chlapa vošklivýho, ty seš prohnaná děvka, to ses musela zamilovat do těch jeho kulek. To nám děláš pěknou vostudu a sobě větší, fuj. Mě bylo divný proč Vašek nezdraví a teď už vím proč. Vlez by dívce do prdele a vona kulčí se ženatým chlapem. To mají jen kurvy v bordelu noční službu pořád jako ty. Až já Vaška potkám tak mu řeknu aby věděl co seš za svini. Je ti už 21, tak už snad můžeš mít rozum.“

Ukazuje se, jak odporné jsou rádobymoralistní proklamace komunistických europoslankyň, co se ohání chudobou, zatímco mají značkovou kabelku plnou kreditních karet.

Nakonec jedenadvacetiletá písařka přišla k rozumu a odmítnutý policista se notně podroušený ze žalu zastřelil. Tato prostá story má ale spoustu zákrut a vrstev, nejen komicky vyznívající matčin dopis. Je zde například rovněž krásný důkaz estébáckého citu: „Soudruhů ze Státní bezpečnosti se přece jen mrtvého kolegy, či spíše jeho vdovy zželelo a rozhodli: ,Pistole se 6ti náboji, jíž B. Růžička spáchal sebevraždu, budiž odprodána některému zájemci a peněžní částku odešleme Růžičkově manželce.’“

Je to historie, již čtenář přímo touží vidět převedenou na filmové plátno jako strohý černobílý snímek. Mohl by začínat třeba v Římě a následně běžet jako retrospektiva v hlavě hlavní hrdinky. Mladá písařka to totiž po tomto milostném karambolu v Jihlavě dotáhla nejprve do Prahy na ministerstvo a posléze do věčného města na československé velvyslanectví. Úžasný vzestup jí zarazil až odchod jejího bratra do Švédska na konci šedesátých let.

Miloš Doležal dokonce v archivu objevil, co si obě hrdličky psaly během výslechů. Na témže listu je zaznamenán též detail z výpovědi obviněného: „,Melkus dovezl řemeny od Černohouse k úschově, asi před dvěma měsíci.’ Podivný palimpsest i krutá hra života. Jaroslav Melkus, mlynář z Lukova, byl zatčen v souvislosti s Babicemi, Růžičkou vyslýchán, později odsouzen k trestu smrti a popraven. Zmiňovaný Josef Černohous, Melkusův švagr a statečný účastník protinacistického odboje, byl v babické kauze odsouzen na doživotí.“

Maminko, vždyť on pláče

Ještě výmluvnější ukázkou toho, jak Miloš Doležal trpělivě přichází na jemné souvislosti a drobné srůsty, jak nechává do svých textů prosakovat co nejvíce životních detailů, na něž naráží při pečlivém dlouhodobém pátrání, je jedna dvojstrana z nové knihy. Najdeme ji v textu připomínajícím Václava Sisla, jenž pracoval jako dozorce v pankrácké věznici.

Dočteme se o tom, co se stalo v bytě nového ředitele věznice, dříve nechvalně proslulé bachařské mlátičky z Borů. Ten se s manželkou vydal jednou do kina a jejich dcerky zůstaly samotné v bytě hned naproti věznici. Po návratu zjistili, že jsou děti otrávené plynem z kamen. Otec neváhal: „Nejblíže je vězeňská nemocnice. Přivolá lékaře vězně. Toho, kterému před pár měsíci strhl přívěsek s Tadeáškem. Klekne před ním, ruce sepjaté a slibuje mu svobodu, zachrání-li mu děti. Lékař sáhne dětem na tepnu, konstatuje smrt udušením plynem a odejde v doprovodu bachařů zpět do vězení.“

A hned na další stránce jiný příběh z pankrácké věznice: „Na jedné straně návštěva, matka, ustaraná, prostá žena, prací sedřená. Na druhé straně za hustou mříží odsouzený, mladý, štíhlý důstojník, kapitán Karel Sabela. U něho stojí dozorce. Matka synovi povídá v slzách: ,Podívej se, on tady stojí jako sloup!’ Odsouzenec se na mě podívá a říká matce: ,Maminko, vždyť on pláče.’“

Neumí poručit ani koni

Oním plačícím dozorcem byl právě Václav Sisel, jenž z Pankráce odvážně vynesl rukopisy básní Jana Zahradníčka a ukryl je na zahradě u své chaty. Popis věznění a návratu „domů“ Jana Zahradníčka je podstatnou součástí Buď připraven k udání!. Zdá se sice, že to, že byli katoličtí literáti vězněni komunistickým režimem, je notoricky známé. Stejně jako to, jak si s Janem Zahradníčkem zle úřady zahrály, když ho propustily, ale následně opět do věznice povolaly.

Navíc po onom strašném případu, kdy se jeho manželka a děti otrávily houbami, což dvě dcerky zaplatily životem. Avšak jistě není od věci si tu zlomyslnou, ponižující hrůzu připomenout. Už jen proto, aby dnešní mládež, hroutící se z toho, co někdo napíše na sociální sítě, a hýčkající si rozličné diagnózy, věděla, jak asociálně se chovali někteří její předkové. A taky jak odporné jsou rádobymoralistní proklamace komunistických europoslankyň, které se ohání chudobou, zatímco mají značkovou kabelku plnou kreditních karet.

A komu by to ještě nestačilo, na závěr jako výslužku přidejme dva vše vypovídající detaily. Jak ponižující musel být pro Čeňka Františka Císaře již fakt, že byl nucen se obhajovat, zdůrazňovat svoje zásluhy: „Pracoval jsem jen pro ochranu svých lidí a na sebe jsem zapomínal.“ Protože ti, kteří se takhle chovají, o tom nikdy sami nemluví. Už to je důkaz, jak zrůdný byl tehdy komunisty nastolovaný režim. A jací hlupáci se naopak opakováním správných frází vyšvihli: „Jednou vzali našeho koně a šli s ním orat. Když začalo zvonit poledne, kůň se ze zvyku zastavil a netáhl. Byl tak naučený, že má pauzu. Ti hloupí kazisvěti jej začali pohánět bičem, ale nesvedli nic. Lidi pak říkali: ,Neumětelové, poroučí vesnici, a přitom neumí poručit ani koni.’“