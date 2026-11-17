Když přišli dřevorubci, odmítl jejich nabídky skvělých perspektiv civilizačního rozvoje, založených na platbách za stromy z lesů vlastněných vesnic. Odmítl každou nabídku, včetně té poslední, kdy mu vrtulníkem dorazil pytel s penězi. Když se dřevorubci začali stěhovat do okolních vesnic a najímat si lidi na špatně placenou těžkou práci, vypadalo to, že Filip dovedl Wanang na stranu poražených. Nikdy však nezapochyboval, jeho rozhodnutí nebyla založena na výpočtech maximálního zisku.
Vědci školili místní vesničany v biologii. Vesnička Wanang tak vychovala více botaniků, ornitologů a entomologů než kterákoli z místních univerzit.
A pak přišli vědci, kteří jeho lesy oceňovali stejně jako on. Filip byl vášnivým lovcem a chápal, že tito návštěvníci jsou na svém vlastním lovu nejzajímavějších rostlin a živočichů. Výzkum otevřel dveře dalším, mezi nimi i bratrům Swireovým. Ti byli, stejně jako Filip, vlastníky pozemků, ty jejich byly ovšem v centru Hongkongu. Jakožto ředitelé námořní dynastie Swire & Sons a společnosti Cathay Pacific Airways chtěli podpořit Filipovu lesní rezervaci, aby trochu vyvážili škody, které jejich lodě a letadla způsobovaly planetě.
A tak jednoho krásného dne přiletěly vrtulníky, každý s čtyřtunovým balíčkem stavebního materiálu, na vrchol pralesního kopce, jejž Filip označil za nejvhodnější místo pro výzkumnou stanici. V tom okamžiku všichni pochopili, že Filipova vize uspěla. Vědci z celého světa přijížděli a školili místní vesničany v biologii. Malá vesnice Wanang tak vychovala více botaniků, ornitologů a entomologů než kterákoli z místních univerzit. Jednou přivítal Filip, tlukoucí na tradiční buben potažený ještěrčí kůží, i jednoho z mecenášů vědy, monackého prince Alberta II. Přiletěl vrtulníkem, pochutnal si s vesničany na vepříkovi, poraženém pro tuto příležitost, a přes noc spolu vypili vše, co princ přivezl.
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Všechny cesty vedou do Říma. A co kdyby do Prahy nevedla žádná?
Gro Harlem Brundtlandová, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace, do Wanangu nikdy nepřijela, ale setkala se s Filipem v Paříži, kde mu předala cenu UNDP Equator za nekonvenční ochranu přírody. Cena přilákala peníze na vesnickou školu, první v širokém okolí. Každý rok přibyla nová třída žáků a palmovými listy krytá učebna, postupně nahrazená řádnou budovou. Po letech se objevil i první absolvent univerzity zahájivší kdysi své vzdělávání na wanangské škole. Následovalo malé zdravotní středisko, opět první lékařská péče v regionu.
Filip velkoryse otevřel výzkumnou stanici, školu i zdravotní středisko všem okolním vesnicím. To bylo velmi ceněno, protože sny o ekonomickém rozvoji se ukázaly jako marné pro ty, kdo se vydali cestou těžby dřeva. Sny těch, kdo se rozhodli pro ochranu přírody, pomohl uskutečnit právě Filip Damen. Člověk, jenž dopomohl k ekologickému vzdělání více než stovce biologů z Česka.