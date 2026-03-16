Šest světových premiér. Ostravské bienále New Opera Days láká milovníky opery

Chcete slyšet operní premiéru v budově chátrajícího hotelu z roku 1913? Dorazte ve čtvrtek 25. června do Ostravy a uslyšíte rovnou dvě. V hotelu Palace zazní nejprve Nová nauka o harmonii skladatele Milana Guštara, která odkazuje na skladatele Aloise Hábu a jeho mikrotonální systémy a věnuje se hledání rovnováhy mezi racionalitou a intuicí. Druhou premiérou večera bude jednoaktová opera V očích vážky od Jakuba Rataje, která vychází z haiku: „V očích vážky / se zrcadlí / vzdálené hory.“
Posluchačům nabídne sedm hudebních obrazů, jež se rodí z unisona, z jednoho zvuku, a postupně se rozvíjejí do komplexnější zvukové struktury hlasů, smyčcového kvartetu, elektrické kytary a kvadrofonní elektroniky.
Festival New Opera Days Ostrava (NODO), 23. až 27. června 2026, Ostrava
Chcete-li operu v parku, dorazte o den dřív do ostravských Komenského sadů a zde uslyšíte na louce a tenisových kurtech dystopickou sci-fi operu Bílá smrt slovenského skladatele Miroslava Tótha. Hlavními postavami jsou finský ostřelovač Simo Häyhä a německý teleshoppingový marketér Horst Fuchs. Prvního bude zpívat sopranistka Beatriz Gaudêncio Ramos, teleshoppingového gurua zase mezzosopranistka Bella Adamova. Úterní zahájení festivalu v Divadle Antonína Dvořáka patří dílu Company autorky Kristýny Švihálkové, která složila hudbu, napsala libreto a postarala se též o video a scénickou choreografii. Skladba je inspirována stejnojmennou novelou Samuela Becketta a je určena pro dvě hráčky na bicí nástroje, zpěvačku a elektroniku.
Sharpův Spinoza
Následuje jednoaktová opera s názvem: No. 61 (David). Anglický skladatel Richard Ayres věnoval dílo s podtitulem Tajné zápisky o vyhasínající mysli svému otci Davidovi, který trpí demencí.
Pátek 26. června bude patřit největší hvězdě festivalu, americkému skladateli Elliottu Sharpovi. Jeho jednoaktová opera Substance: Nekonečný Spinoza je inspirována osvícenským filozofem a matematikem Baruchem Spinozou a autor bude na světové premiéře participovat tím, že hodlá obsluhovat elektroniku. Jinak se na nastudování podílejí tenorista Valentino Blasina, který zpívá Spinozu, orchestr Ostravská banda řízený Petrem Kotíkem a sbor Canticum Ostrava. Hlavním scénografickým motivem inscenace má být objektiv, skrze nějž nahlížíme do nekonečně malého (mikroskopického) i nekonečně velkého (makroskopického) světa.
Závěr festivalu patří srbsko-kanadské skladatelce Aně Sokolović a její opeře o sedmi obrazech z let 2024–2025 Klaun(i). V Ostravě má mít evropskou premiéru, dílo poprvé zaznělo v Montrealu a z Kanady přijedou i všichni čtyři sólisté. Orchestr Ostravská banda diriguje Bruno Ferrandis a v inscenaci účinkuje též sbor Canticum Ostrava.
„Má kompozice zachycuje klaunovu životní cestu skrze celou škálu emocí – od radosti a lásky až po strach, hněv či smutek. Neustále se proměňující jevištní prostor oplývá energií a bujarostí, tímto dílem jsem se pokusila vytvořit jakousi operní barokní fresku, která propojuje veškeré mé umělecké vášně: loutky, stíny, akrobacii či nespoutanost balkánských rytmů a efektů,“ popisuje operu autorka a v tomto případě též libretistka.
Festival je skvělou možností poslechnout si díla i autory, které jinde nepotkáte, udělat si obrázek o soudobé hudbě, ale hlavně se nechat hudbou oslovit.