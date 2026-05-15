„Z hlediska paleoklimatu je New Orleans odepsané; otázkou je, jak dlouho to ještě potrvá,“ řekl The Guardianu Jesse Keenan z Tulaneovy univerzity. „Spíše než o staletí jde o desítky let. I kdybyste dnes zastavili klimatické změny, dny New Orleansu jsou stejně sečteny. Město bude obklopeno otevřenou vodou a ostrov ležící pod hladinou moře nad ní nelze udržet. Neexistuje peněžní částka, která by to zvládla.“
Keenan komentoval studii, kterou napsal společně se čtyřmi dalšími vědci. Porovnávali v ní následky současného vzestupu hladiny oceánu s podobnou událostí před 125 tisíci lety. Linie pobřeží amerického státu Louisiana má podle nich následkem globálního oteplování proti dnešku ustoupit o zhruba stovku kilometrů.
Zrovna New Orleans je v obzvlášť choulostivém postavení. Velká část města se rozkládá v pánvi pod úrovní moře. Jeho nadmořská výška se už dnes pohybuje mezi mínus dvěma a plus šesti metry. Z jedné strany má Mexický záliv, z druhé rozsáhlé mokřady. Bažiny se však rychle propadají.
Nebezpečí vyšlo najevo během hurikánu Katrina v roce 2005. Voda tehdy spláchla osmdesát procent plochy města. Federální vláda pak investovala do hrází, povodňových vrat a dalších opatření. Všechna ale mohou problém nanejvýš pozdržet. Podle další vědecké práce z letošního dubna je zaplavením ohroženo 99 procent budov ve městě.
„I ve srovnání se všemi ostatními americkými městy New Orleans opravdu vyčnívá, což je znepokojivé,“ poznamenala spoluautorka výzkumu Wanyun Shao z Alabamské univerzity.
Z hlediska počtu lidí ohrožených stoupající hladinou moře je však na prvním místě New York. Vyplavení hrozí 4,75 milionu jeho obyvatel. Vzestup hladiny oceánu navíc zrychluje.
Do roku 2015 podle New Scientistu stoupala hladina oceánu tempem 2,9 milimetru ročně. Momentálně činí tempo 4,1 milimetru ročně. Pro města na pobřeží jsou ovšem celosvětový průměr omezenou vypovídací hodnot. Daleko víc je zajímá hladina vody během skočných přílivů.
Stoupání a klesání moře řídí vzájemné postavení Země, Slunce a Měsíce. Na konkrétním místě zemského povrchu je však ovlivňuje ještě okolo 150 dalších faktorů. Příklady jsou třeba tvar mořského dna nebo tlak vzduchu.
Běžný rozdíl mezi vysokou a nízkou vodou je okolo jednoho metru. Například ve Středozemním moři může být tak nízký, že je často zanedbatelný. Největší je v severoamerickém zálivu Fundy – okolo šestnácti metrů.