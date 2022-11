Knihy psané jako milostné dopisy městu New York. Které si přečíst?

New York | foto: Shutterstock

Je to město, jakému se jiné nevyrovná. V dobrém i, ovšem, ve zlém. Tolik vzývaný americký sen si koneckonců lze splnit po celých Spojených státech, ale pro „americký literární sen“ není vhodnějšího místa. Račte do New Yorku.