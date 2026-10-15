Když v roce 1952 vyšla reportážní kniha Olympijský zápisník autorů Pavla Kohouta a Miroslava Hladkého, na obálce nebyl Emil Zátopek, trojnásobný zlatý medailista z Helsinek, jak by se asi v každé jiné době stalo. Dominovala jí žena v teplákové bundě s nápisem CCCP. Byť šlo o ilustraci, nebylo složité rozpoznat diskařku Ninu Romaškovovou, první sovětskou olympijskou vítězku.
Na letišti v Melbourne čekaly na Ponomarjovovou zástupy reportérů a stovky zvědavých fanoušků. „Přichází Nina, držte si klobouky!“ ozývalo se z davu.
Ve východní části rozděleného světa z ní propaganda dělala hrdinku nové doby, ovšem na Západě se víc proslavila o čtyři roky později, už pod příjmením Ponomarjovová. Ne úplně šťastným způsobem: byla obviněna z krádeže v londýnském obchodním domě. Bizarní incident se odehrál 29. srpna 1956, krátce před mezinárodním atletickým utkáním Velké Británie se Sovětským svazem. Když šampionka vyšla z obchodu C & A, čekali na ni dva soukromí detektivové a vyzvali ji, ať jim ukáže účtenku od pěti klobouků, co má v tašce.