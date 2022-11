Ženy měly pocit, že sex s jedním mužem z nich dělá panny. Roky jsou čtenářsky nenáročný feministický počin

Doporučujeme

Málokdy se stává, aby Nobelovu cenu za literaturu dostal někdo zde dosud málo známý, jehož ústřední román ale právě vyšel česky. A ještě méně často se stává, abychom si nad takto úchvatným dílem zároveň říkali, že to by jistě bavilo číst i toho, kdo normálně nečte. To všechno se týká Roků letošní laureátky Annie Ernauxové.