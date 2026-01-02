Nobelova cena za architekturu. Co je a kde se vzala Pritzkerova cena?

Zdeněk Lukeš
  13:30
Je to nejprestižnější cena,jaké se architektovi může dostat. Jejím cílem je uctít tvůrce, jehož dílo je „kombinací talentu, vize a odhodlání“ a „svým uměním konzistentně a významně přispívá lidstvu“, jak stojí v jejích stanovách.
Jeden z oceněných. Nositel Pritzkerovy ceny za rok 1983 Ieoh Ming Pei (USA) byl...

Jeden z oceněných. Nositel Pritzkerovy ceny za rok 1983 Ieoh Ming Pei (USA) byl autorem řady budov pro kulturní účely. Jednou z nejslavnějších je National Gallery of Art ve Washingtonu z let 1968–1978. | foto: Zdeněk Lukeš, Lidové noviny

Ateliér SANAA - New Museum v New Yorku.
R. Meier - Galerie v Barceloně.
N. Foster - mrakodrap v Londýně.
E. Souto de Moura - Galerie v Lisabonu.
6 fotografií

Často dostávám dotazy, co že je to ta Pritzkerova cena za architekturu. V poslední době například v souvislosti s úmrtím jejího nositele Franka Gehryho, mj. autora Tančícího domu v Praze (tomu jsem věnoval nekrolog na internetových Lidovkách, ale ještě se k němu vrátím v této rubrice příště). Před lety jsem už na tomto místě na téma Pritzkerovy ceny psal, ale myslím, že stojí za to se k němu vrátit.

Pritzkerova cena je jakousi obdobou mnohem známější a podstatně déle udělované Nobelovy ceny, ale v oboru architektura a urbanismus. Pro její nositele je nejprestižnějším vyznamenáním v oboru. Tak jako v případě Nobelovy ceny se uděluje vždy jednou za rok, ale na rozdíl od ní ji může získat jen jediný kandidát (ev. stále spolupracující dvojice nebo trojice, tvořící tým).

Gehry rozhýbal architekturu ikonickými stavbami. Česká kritika Tančícího domu ho trápila

Je tu v historii ceny jen jedna výjimka, kdy v tajném hlasování porota obdařila stejným počtem hlasů dva kandidáty. Stalo se to v roce 1988, kdy cenu převzali společně Gordon Bunshaft a Oscar Niemeyer. Cenu také nelze udělit in memoriam.

Předávání v Praze

Svůj název Pritzkerova cena získala podle zakladatele Jaye Arthura Pritzkera (1922–1999), známého amerického podnikatele, mecenáše a majitele hotelové sítě Hyatt. Ten přišel s nápadem vytvořit toto vyznamenání na sklonku sedmdesátých let minulého století, kdy se svou ženou Cindy vytvořili statut ceny a stanovili finanční odměnu nositeli (tehdy to bylo sto tisíc dolarů).

Prvního ocenění se dočkal americký architekt Philip Johnsone v roce 1979, to poslední převezme za letošní rok Číňan Liou Ťia-kchun. O vítězi pak rozhoduje odborná porota, v níž jsou zastoupeni bývalí laureáti a další architekti, teoretici a milovníci umění. Je též stanoveno, že se vyznamenání předává na prestižním místě, které se rok od roku mění (v minulosti to byly třeba Versailles, Bílý dům, palazzo Grassi v Benátkách nebo císařský palác v Tokiu).

Tak se dočkala v roce 1994 i Praha. Porota tehdy zvolila Pražský hrad a pro ceremoniál jsme vybrali prostory Španělského sálu a Rudolfovy galerie v Novém královském paláci. Společná fotografie pak vznikla v předsálí, tedy v Rothmayerově sále, u dvojice ikonických černých jónských sloupů v Klínové chodbě. Sjeli se sem tehdy bývalí vítězové a další významné celebrity oboru. S krátkým projevem vystoupil i Václav Havel, který byl vždy podporovatelem architektury, koneckonců z oboru byl i jeho děd, stavitel prvního pražského multifunkčního paláce Lucerna, a také otec, který vystavěl novou prominentní enklávu filmových ateliérů, restaurace a vil na barrandovském kopci.

Rozhled do světa

Byla to samozřejmě skvělá reklama pro naše hlavní město, kam mimochodem poté situovali své stavby laureáti Frank Gehry, Jean Nouvel, Richard Meier a Zaha Hadid. A kdo tehdy na Pražském hradě převzal ocenění? Byl to japonský architekt Fumihiko Maki (1928–2024), mj. autor jednoho z nových mrakodrapů na Ground Zero v New Yorku.

Kostel, anebo socha? Ve Vídni stojí jedna z nejpozoruhodnějších moderních budov

Zprvu byli oceňováni architekti na vrcholu slávy, později prestižní poctu získali i ti žijící velikáni, kteří byli legendami ještě před vznikem Pritzkerovy ceny, jako byli Kenzó Tange, Oscar Niemeyer nebo Jörn Utzon. Asi nepřekvapivě ji získávali především projektanti z anglosaských zemí, Evropy a Japonska, později však byla snaha rozhlížet se i po odlehlejších oblastech. Porota rovněž ocenila i několik architektek, což se v prvních dekádách nestalo. Byl to tedy podobný trend jako v případě Nobelových cen.

Z Východoevropanů se zatím na nikoho nedostalo, snad nejblíže ocenění byl kdysi maďarský architekt Imre Makovecz, tvůrce originálních dřevěných staveb. Samozřejmě platí, že výběr je vždy individuální a podléhá momentálním módám a trendům, podobně jako v případě Nobelových cen se tak nedostalo na řadu těch, kdo by si toto vyznamenání rozhodně zasloužili. A naopak, některá jména kdysi módních ikon poněkud zapadla prachem, takže význam „pritzkera“ nelze přeceňovat. Přesto má svou váhu a pomáhá propagovat obor i mezi širší veřejností. Třeba se jednou dočkáme nominace nějakého našeho architekta…

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.