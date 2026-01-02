Nobelova cena za architekturu. Co je a kde se vzala Pritzkerova cena?

Často dostávám dotazy, co že je to ta Pritzkerova cena za architekturu. V poslední době například v souvislosti s úmrtím jejího nositele Franka Gehryho, mj. autora Tančícího domu v Praze (tomu jsem věnoval nekrolog na internetových Lidovkách, ale ještě se k němu vrátím v této rubrice příště). Před lety jsem už na tomto místě na téma Pritzkerovy ceny psal, ale myslím, že stojí za to se k němu vrátit.
Pritzkerova cena je jakousi obdobou mnohem známější a podstatně déle udělované Nobelovy ceny, ale v oboru architektura a urbanismus. Pro její nositele je nejprestižnějším vyznamenáním v oboru. Tak jako v případě Nobelovy ceny se uděluje vždy jednou za rok, ale na rozdíl od ní ji může získat jen jediný kandidát (ev. stále spolupracující dvojice nebo trojice, tvořící tým).
Je tu v historii ceny jen jedna výjimka, kdy v tajném hlasování porota obdařila stejným počtem hlasů dva kandidáty. Stalo se to v roce 1988, kdy cenu převzali společně Gordon Bunshaft a Oscar Niemeyer. Cenu také nelze udělit in memoriam.
Předávání v Praze
Svůj název Pritzkerova cena získala podle zakladatele Jaye Arthura Pritzkera (1922–1999), známého amerického podnikatele, mecenáše a majitele hotelové sítě Hyatt. Ten přišel s nápadem vytvořit toto vyznamenání na sklonku sedmdesátých let minulého století, kdy se svou ženou Cindy vytvořili statut ceny a stanovili finanční odměnu nositeli (tehdy to bylo sto tisíc dolarů).
Prvního ocenění se dočkal americký architekt Philip Johnsone v roce 1979, to poslední převezme za letošní rok Číňan Liou Ťia-kchun. O vítězi pak rozhoduje odborná porota, v níž jsou zastoupeni bývalí laureáti a další architekti, teoretici a milovníci umění. Je též stanoveno, že se vyznamenání předává na prestižním místě, které se rok od roku mění (v minulosti to byly třeba Versailles, Bílý dům, palazzo Grassi v Benátkách nebo císařský palác v Tokiu).
Tak se dočkala v roce 1994 i Praha. Porota tehdy zvolila Pražský hrad a pro ceremoniál jsme vybrali prostory Španělského sálu a Rudolfovy galerie v Novém královském paláci. Společná fotografie pak vznikla v předsálí, tedy v Rothmayerově sále, u dvojice ikonických černých jónských sloupů v Klínové chodbě. Sjeli se sem tehdy bývalí vítězové a další významné celebrity oboru. S krátkým projevem vystoupil i Václav Havel, který byl vždy podporovatelem architektury, koneckonců z oboru byl i jeho děd, stavitel prvního pražského multifunkčního paláce Lucerna, a také otec, který vystavěl novou prominentní enklávu filmových ateliérů, restaurace a vil na barrandovském kopci.
Rozhled do světa
Byla to samozřejmě skvělá reklama pro naše hlavní město, kam mimochodem poté situovali své stavby laureáti Frank Gehry, Jean Nouvel, Richard Meier a Zaha Hadid. A kdo tehdy na Pražském hradě převzal ocenění? Byl to japonský architekt Fumihiko Maki (1928–2024), mj. autor jednoho z nových mrakodrapů na Ground Zero v New Yorku.
Zprvu byli oceňováni architekti na vrcholu slávy, později prestižní poctu získali i ti žijící velikáni, kteří byli legendami ještě před vznikem Pritzkerovy ceny, jako byli Kenzó Tange, Oscar Niemeyer nebo Jörn Utzon. Asi nepřekvapivě ji získávali především projektanti z anglosaských zemí, Evropy a Japonska, později však byla snaha rozhlížet se i po odlehlejších oblastech. Porota rovněž ocenila i několik architektek, což se v prvních dekádách nestalo. Byl to tedy podobný trend jako v případě Nobelových cen.
Z Východoevropanů se zatím na nikoho nedostalo, snad nejblíže ocenění byl kdysi maďarský architekt Imre Makovecz, tvůrce originálních dřevěných staveb. Samozřejmě platí, že výběr je vždy individuální a podléhá momentálním módám a trendům, podobně jako v případě Nobelových cen se tak nedostalo na řadu těch, kdo by si toto vyznamenání rozhodně zasloužili. A naopak, některá jména kdysi módních ikon poněkud zapadla prachem, takže význam „pritzkera“ nelze přeceňovat. Přesto má svou váhu a pomáhá propagovat obor i mezi širší veřejností. Třeba se jednou dočkáme nominace nějakého našeho architekta…