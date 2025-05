Vyznáte se v nové češtině? Víte co je Trumpizda, zlovůl nebo Turekův syndrom?

Nejaktuálnější jazyk se nedá zkoumat ve slovnících, na to je jeho proměna příliš rychlá; některá slova nemá ani cenu zachycovat, než se nadějeme, utečou zase pryč. Ambici dostat nejmodernější výrazy do slovníku si proto obvykle nekladou instituce, ale jednotlivci, konkrétně třeba na webu Čeština 2.0. Jelikož tam smí psát každý, mohou se do něj dostat i slova, která používá jen pár lidí.

Ale zároveň umí rychle zareagovat. Člověk by si řekl, že pokud si na webu otevře záložku nově přidaná, uvidí ty aktuální jazykové trendy. Není tomu však nutně tak. Slovník obsahuje i slang nebo nářečí, záleží tedy, co se komu zrovna zachtělo přidat. Na první stránce je jednoznačně z posledních let pouze andrejština – a ani ta nejspíš nebude to nejčerstvější slovo, co má web na skladě. Status největší čerstvosti (z pohledu, kdy se objevilo v češtině, ne kdy se objevilo na webu) můžeme asi přisoudit slovu, které najdeme až na konci první stránky.

Tam je totiž turekův syndrom, označující potřebu nadměrně rychlé jízdy v autě. Později můžeme objevit variace podobného tématu ve výrazech jet na Turka a mototürk. Kromě české politiky se na webu zrcadlí i politické dění na východ i na západ od nás. Trumpizda i putinofilcka popisují nekritické obdivovatele výrazných politických představitelů těchto dvou světových stran.

Odkročíme-li od politiky, aktuálně se mezi nejnověji přidanými hesly neschovává žádné aktuální, v posledních dnech či měsících vzniklé výrazy. Snad kromě másloflace, která je už ale tématem dost dlouho, takže těžko říct, kolik času od stvoření tohoto pojmu uběhlo. Co však některá další slova na stránce pojí s předchozími politickými, je skutečnost, že jsou míněna hanlivě. Jako třeba déjá bů, definované jako „nutkavý pocit, že se člověk už s nějakou podobnou krávou nebo volem setkal“, nebo, taky tak napůl z oblasti dobytčí, zlovůl, což je jedinec kombinující hloupost s naprostou zlomyslností, který ve snaze uškodit druhým často poškodí sám sebe a způsobí kolem sebe značný chaos.

Zčásti se ukazují i trendy počítačové a internetové. Někdo do slovníku zaznamenal áíčko, někdo windowsovský, někdo Exploder.

Kromě aktualit slovník zachycuje slang, třeba v případě lokomotivy brejlovec, a nářečí, to je zas případ pušimka. Zbytek slov už je spíš nezařaditelný. Někdy vychází z popkultury, jako třeba pigety – špagety ze seriálu Prasátko Pepa. Někdy umí mít i víc významů, jako volumenózní, slovo popisující buď objemnost, nebo hlasitost. Něco bude spíš výraz specifický pro konkrétní rodinu, třeba dřívodchoděnka – papírek žádající o uvolnění dítěte z vyučování. Mým oblíbencem se při hledání ovšem stala svoucnost: schopnost být sám sebou.

Autorka je bohemistka.