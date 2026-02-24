O trápení méně: literatura končí. Alespoň se to tak může zdát z nového románu Eliho Beneše

Eli Beneš prokazuje svůj um i ve druhém románu Všechno bude super. Především tím, že vypráví příběh, kde se nevyskytuje žádná sympatická postava. Vypravěč tráví většinu času v práci, kde se věnuje hlavně vytváření x-té verze svého románu. Přitom se nacházíme v době, kdy už se o literaturu prakticky nikdo nezajímá. Dokonce ani holky tím člověk neokouzlí… Od manželky dostane jako dárek starý psací stroj, aby nahlédl, že se zabývá čímsi směšným. A jako potvrzení ještě od milenky obdrží psací pero.
Kdyby se raději v té práci zabýval něčím pořádným! Je mu dokonce téměř jedno, že propouštějí jeho podřízené. S některými se ani osobně nerozloučí a nejde pouze o důsledek toho, že se jedná o období umrtvené covidem. Hlavní hrdina je tedy nejen trochu snob, ale taky se jeví poměrně asociální. S tím souvisí zároveň formální, robotické chování: neupřímně vstřícné, včetně pronášení těch správných – rozuměj omyvatelných – empatických vět, případně odpovědí. Firemní kultura jako řemen!
KNIHA TÝDNE
Všechno bude super
Eli Beneš
Vydalo nakladatelství Argo, Praha 2025. 280 stran.
Samozřejmě se můžeme ptát, zda se Elimu Benešovi povedlo zachytit korporátní prostředí, kde není ani tak důležité něco dělat, jako spíš být neustále přítomen, případně ve správnou chvíli na poradě říct ta správná slova. Či zda se jedná spíš o přehlídku mátoh s vypuštěnými dušemi, o jakýsi nedotažený náčrtek, neboť se tvůrce na víc nezmohl. Ukázat si to můžeme i na manželce, která se věčně jenom povaluje v posteli a pospává, respektive bojuje s psychickým neduhem a neustále zobe antidepresiva. Má to být tragický tón? Má to být způsob, jak ukázat, že hlavní hrdina není nelida, když se tolik stará o svého synka? Nebo to má být cestička vedoucí logicky k tomu, že si najde milenku? Stejně jako k tomu, že sám později začne polykat tlumicí pilulky?
Milenka se ovšem rovněž nejeví nijak impozantně. Akorát je mladší, právě nezadaná a především je hlavnímu hrdinovi neustále k dispozici, neboť pracuje v téže firmě: co si tady neuděláš v práci, to nemáš. K nesympatičnosti milenky, jež má pochopitelně taktéž psychické problémy, přispívá nedůvěryhodně patetické oslovování od hlavního hrdiny. Jeho „Ani“ je samo o sobě už tak plné přetvářky a povrchnosti, až to bolí. Stejně jako když hovoří o svém synovi jako o „Elíškovi“. Život se tu mění v kýčovitou divadelní hru s topornými dialogy. V domýšlivé představení o prohře.
Nepatrné zisky
Eli Beneš (1976) opožděně debutoval před třemi lety románem Nepatrná ztráta osamělosti. Jelikož se jednalo o román rozsáhlý a taky o ctihodném tématu, totiž o holokaustu, dostalo se mu jisté odezvy. Vypravěčem zde je mladík, jenž se vrací z koncentračního tábora do Prahy, kde se marně snaží navázat na předchozí život – nedostává se do rodinného bytu, marně čeká na návrat nejbližších, pozoruje divoké proměny poválečného života…
Musíme autora obdivovat, jak to s námi umí: čteme o něčem tak nudném a předvídatelném, ale on to dokáže odvyprávět bez těkání, starosvětsky souvisle, že to člověka pohltí.
De facto nešlo o žádný krok do tmy. Nepatrná ztráta osamělosti se zařadila do současného úspěšného proudu pietní, nic neriskující literatury. Jedná se o díla ignorující literární historii a zároveň vytěžující dějiny, nejčastěji 20. století. Dá se tak říct, že vydělávají na obecné nevzdělanosti, sází na to, že lidé nevědí, že dávno existují zásadní texty, které se těchto témat už dotýkají, a že vlastně nemají povědomí ani o samotné historii.
Na jejich počátku tedy stojí literární dezinformace – před námi žádná literatura nebyla! – a mudrující hlupáci ji bez mrknutí oka spolknou. Navíc jim konvenuje, že takové romány bývají psány plochým jazykem. Logicky tak z toho vychází, že tyto dnešní komerční trháky naopak v literární historii budou mít zcela marginální místo. Přitom v naší době, kdy se jakákoliv hierarchie hroutí na základě sledovanosti, již dávno dosáhly toho, že jsou brány vážně a jsou vnímány jako kvalitní literatura.
Součástí toho je i fakt, že tyto romány druhého nálevu bývají porotci vybírány pro různé literární vavříny, čímž se naprosto hroutí jejich prestiž: za všechny frapantní případ, kdy Kateřina Tučková získala Státní cenu za literaturu za Bílou Vodu (2022) dříve než Zdena Salivarová za Honzlovou (1972). Nic na tom nemění fakt, že tu první dnes zná více lidí než tu druhou. Protože za padesát let nebude Bílá Voda dozajista tím, čím je Honzlová pro českou literaturu dnes.
Přestože literárních ocenění není nijak moc a rozhodně nejsou nijak skvěle dotována, máme jich stále příliš na to, aby jejich laureáti mohli zajistit, že budou vnímána jako prestižní. Zářným příkladem je Cena literární kritiky, jež se hned v prvním, loňském ročníku střelila do vlastní nohy snahou působit progresivně, když byl ověnčen románový blábol Emmy Kausc s názvem Narušení děje.
Soustřeď se na sebe
Eli Beneš byl za svůj románový debut taktéž oceněn, a to v rámci knižních cen Magnesia Litera. Taková věc mívá smutnou dohru. Autor – mnohdy poháněn nakladatelem, jenž cítí potenciál – spěchá, aby načekané publikum zasytil dalším počinem, aby tak stvrdil svou pozici. A většinou to dopadne rozpačitě: ukáže se, že nikdo nic nečekal, a pokud už ano, potom to rozhodně nebylo to, co tvůrce překotně vyplodil. Problém je totiž v optickém klamu. Bod, jejž oceněný spisovatel vnímá jako počátek stoupání na vrchol, již bývá oním vrcholem – a z něj se dá už pouze sestupovat.
Nepatrná ztráta osamělosti neměla zdaleka tak velký komerční úspěch jako knihy Aleny Mornštajnové či Karin Lednické – snad proto, že práce s jazykem je tu přece jen pozoruhodnější. Pokud si něco z debutu Eliho Beneše budeme po přečtení pamatovat, je to „nízký let“, detailní popis hrdinových dnů. Obdobný způsob – jenž je asi spisovateli vlastní – nabízí nyní i Všechno bude super.
Vlastně musíme Eliho Beneše obdivovat, jak to s námi umí: čteme o něčem tak nudném a předvídatelném, ale on to dokáže odvyprávět bez těkání, starosvětsky souvisle, že to v té chvíli člověka pohltí. Pokud se tedy objevily nad románem hlasy, že by mu prospělo zkrácení, pak se to zdá poněkud nepatřičné, a to z prostého důvodu: nic podstatného by to totiž nezměnilo. Kdo byl někdy v pozici tvůrce a též v pozici redaktora, musí vidět, že autorské gesto Eliho Beneše – ano, má se podle všeho rád a sám sebe si považuje – je natolik sebevědomé, že do něj těžko nějak účelně zasahovat, aniž by se románová konstrukce zřítila. Je však pravda, že zní koženě, když si postavy románu mezi čtyřma očima nabízejí „kávu“ a když si při sexu říkají: „Soustřeď se na sebe.“ Ostatně sexuální scény jsou zde největší zkouškou čtenářovy odolnosti.
Již bylo naznačeno, že žijeme v době popíračů literární historie, kteří s tím navíc slaví značný, byť časově omezený úspěch. Nepatrná ztráta osamělosti taky jistě nebude patřit mezi zásadní literární díla o holokaustu, ta byla dávno napsána. Co se týče Všechno bude super, autor vsadil na jiný způsob, jak se zapsat do literární historie. Z minulosti přešel k současnosti – řekli bychom: k nudné současnosti v tom smyslu, že zkonstruovat z dnešních životů nějaký dramatický oblouk je obtížné, ne-li nemožné.
Technika místo mystiky
Eli Beneš ve Všechno bude super ovšem nabídl rovnou závan blízké budoucnosti prostřednictvím umělé inteligence. Jako by se snažil vyhlásit či vymezit bod, kdy literatura naprosto ztratila svou sílu či přitažlivost. Román je přece obecně jen dlouhým textem, s nímž se v pracovní době někdo hmoždí... proč vlastně? Neboť jak je těžké a časově náročné takový text stvořit, tak je – a hlavně čím dál víc bude – obtížné a časově náročné ho přečíst. Navíc k čemu ta námaha má člověku být? Součástí důkladného plánu Eliho Beneše byl i efektně ironický název, nicméně ten pouze smutně dává razítko na skutečnost, že past na čtenáře i na literární nesmrtelnost sklapla naprázdno.
Všechno bude super je totiž druhou možností současného literárního selhání a nic jiného než selhání jako by ani nebylo možné – v tomto směru to tedy opravdu vypadá, jako kdyby literatura končila. Vedle tutlání literární historie tu jsme naopak svědky přihlášení se k předchůdcům, což většina literátů mylně vnímá jako vyvedení ze zapomnění, jímž předchůdcům dopřávají možnost stanout po jejich boku. Výsledný obraz je úplně opačný: vedle nesmrtelného díla vyznívá novinka neohrabaně, zbytečně.
Hlavní hrdina románu Eliho Beneše ve snaze ukázat, že je sečtělý a má dobrý vkus, musí vytáhnout důkazy. Tasí jedinou knihu, údajně svou nejoblíbenější. Jedná se o román Homo Faber (1957) švýcarského spisovatele Maxe Frische. A hned jsme okouzleni pregnantností, jež po sedmdesáti letech nic neztratila: román je skutečně stále frisch, a to na max. Najdeme tady dokonce narážku na téma ze Všechno bude super: „Sochařské a jim podobné výtvory nejsou (podle mého mínění) ničím jiným než předky robotů. Primitivové se pokoušeli zrušit smrt tím, že zobrazovali lidské tělo – my tím, že lidské tělo nahrazujeme. Technika místo mystiky!“ Frischův hrdina, rovněž přelétavý, co se týče žen, si je své mužské nedostatečnosti aspoň vědom: „Už pohled na manželskou ložnici, není-li to v hotelu, který zase brzo opustím, působí na mne tak, že začínám uvažovat o cizinecké legii.“
A v Homo Faber figuruje též věta skvěle charakterizující vypravěče Všechno bude super: „Občas mi šel na nervy jako všichni umělci, kteří si o sobě myslí, že jsou hlubší než ostatní lidé a něco víc jen proto, že nevědí, co je elektřina.“ Protože psaním románu v pracovní době se snaží dosáhnout ve vlastních očích exkluzivity, o nic jiného asi nejde. Všechno bude super je upjatě zapouzdřené v sobě, až to dusí. Homo Faber působí rozevlátěji, ale přitom je zde autorské vedení výraznější, odvážnější.
Koho se bojíme
I kdyby ale v románu Eliho Beneše nebyla řeč o Homo Faber, museli bychom konstatovat, že již dávno před pražským prozaikem někdo popsal de facto totéž daleko lépe. Řeč je o románu Něco se stalo (1974) Josepha Hellera. Tato druhotina vyšla třináct let po veleúspěšném, opožděném debutu Hlava XXII. A namísto strachu ze smrti ve válce se tu jedná o děs z vleklého „umírání za bílého dne“ v kanclu.
Bob Slocum je vypodobněn s mrazivou komičností jako zbabělec, nikoli pateticky jakožto poslední zachránce velkého umění: „V podniku, kde pracuji, je pět lidí, kterých se bojím. Každý z těchto pěti se bojí dalších čtyř (nepočítaje v to strach vzájemný), to máme celkem dvacet, a každý z těchto dvaceti se bojí dalších šesti, což dělá úhrnem sto dvacet lidí, kteří nahánějí strach přinejmenším jednomu člověku. Každý z těchto sto dvaceti se bojí zbývajících sto devatenácti a všech stopětačtyřicet dohromady se bojí dvanácti lidí ve vedení, kteří pomáhali podnik založit a vybudovat a teď ho vlastní a řídí.“
Zdá se tedy, že současná literární situace je bezvýchodná. Ať uděláte cokoli, umělecky uspět nelze. Komerčně ještě ano, pokud se trefíte do vkusu oněch mudrujících hlupáků. Všechno bude super je tak světovost v provinčním balení: chcete všechny předběhnout, ale ukáže se, že máte desítky let zpoždění. A přitom – bez ironie – tolik pečlivé práce. Přičemž autor si patrně zkroušeně pomyslí: Jenom kdybych nebyl jazykem zajatý mezi těmihle provinčními recenzenty, ve světě by mě jistě dokázali docenit…