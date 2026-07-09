O Vyšehradu, skále českých dějin. Jak dopadla exkurze do starých pověstí českých?

Je to mytické místo. Tyčí se nad řekou Vltavou, chráněno na západní straně příkrým útesem a okolními svahy, navíc i často se rozvodňujícím Botičem. A právě tam, někdy kolem roku 950, vznikal bájný Vyšehrad, opevněné sídlo českých panovníků. Zná jej takřka každý Čech, na výlety tam chodívá plno Pražanů i přespolních. Jak asi vypadal před jedním miléniem? Kdo jej zbudoval? A jaká byla jeho role oproti Pražskému hradu na druhém vltavském břehu?
„Podobně jako na jiných přemyslovských hradištích, ústředním mocenským a rezidenčním areálem, tzv. akropolí, byla samostatná, fortifikačně vydělená poloha, která se na Vyšehradě nacházela v jihozápadní části. Právě odtud bylo získáno nejvíce archeologických informací o podobě knížecího Vyšehradu. Akropole byla prokazatelně opevněna příkopem asi deset metrů širokým a dva metry hlubokým a nepochybně také dřevohliněnou hradbou s čelní kamennou plentou, jaké se tehdy stavěly na českých hradištích,“ popisuje v nové monografii Vyšehrad ve středověku (2025) archeolog Ladislav Varadzin, jenž spolu s historikem Lukášem Reitingerem vypravil svazek, který shrnuje dekády výzkumů.
V rámci 11,7hektarového areálu existovalo několik dřevěných staveb včetně velké auly, na jejímž místě později vznikl románský kamenný palác se sněmovní síní, postavený Vratislavem II.
V prvním vyšehradském palatiu nechyběla ani kamenná kaple sv. Jana Evangelisty, dílny na výrobu stříbra a šperky, jež dle autorů naznačují strategický význam této výroby pro dávné Přemyslovce. Vedle akropole byla budována monumentální církevní stavba z kamene, zvaná trikoncha, patrně z let 975 až 990, která nebyla nikdy dokončena, ovšem s vnitřní rozlohou 300 metrů čtverečních (!) by tehdy zastínila rotundu sv. Víta na protějším Pražském hradě.
Krok a Libuše vs. archeologie
„Vyšehrad je skálou českých dějin. Jeho podobu po více než tisíc let utvářely události spojené s českou státností. Byl sídlem prvního českého krále Vratislava, který zde založil baziliku svatého Petra a Pavla i kolegiální kapitulu podřízenou přímo papeži. Za vlády Karla IV. se stal součástí pražského souměstí – jeho strážcem a oporou panovnické moci. Počátkem husitských válek roku 1420 vzal královský Vyšehrad zasvé, panovnická rezidence byla zbořena a jeho někdejší význam upadl,“ píše v předmluvě Petr Kučera, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, jež monografii s Archeologickým ústavem Akademie věd v Praze vydala. Vyšehrad se stal místem „národní i duchovní paměti“, které obestírá řada legend, mýtů a tajemství.
Nová kniha, jež je věnována památce Bořivoje Nechvátala, stěžejního archeologa Vyšehradu, a na níž pracoval kolektiv sedmera autorů, řadu z mýtů odhaluje, vysvětluje i vyvrací.
Vyznat se v nánosu dojmů a tradovaných zvěstí není totiž vůbec snadné. Plno jich vepsal do obecné paměti Čechů a Češek již Václav Hájek z Libočan, když ve své České kronice (1539) rozvinul, a dokonce datoval dávné děje. A tak prý Vyšehrad – zvaný Psáry – „založil“ samotný Krok již roku 682, aby jej pak v roce 714 prorocká Libuše přejmenovala na Libín a konečně Přemysl Oráč z něj učinil Vyšehrad. Neklan měl posléze roku 866 postavit věž nesoucí jeho jméno a tak dále. Sídelní místo, skutečně spjaté s ranými Přemyslovci, zkrátka jitřilo fantazii nejen kronikářů, ale později i vlastenců, kteří budovali národní étos a psali „národní dějiny“ v opozici proti Němcům, takže rádi v dílech citovali i podvržený Rukopis zelenohorský...
„Jedno prvenství Hájkovi upřít nelze. Je zřejmě jedním z prvních, kdo hledal spojitost mezi pamětí o dávném Vyšehradu a tím, co na tomto návrší zůstalo do jeho doby. A právě tímto rozkročením mezi poutavým vyprávěním kronik a hmotnými památkami, které na Vyšehradu z dávné slávy zbyly, se museli potýkat mnozí, kteří se tímto místem zabývali,“ píše v úvodu Varadzin.
Zmiňuje u toho třeba kanovníka Jana Floriána Hammerschmidta (autora obřího díla o minulosti Vyšehradu z roku 1700), Františka Palackého (přidávajícího si obrozenecké reálie), Vojtěcha Ruffera (pisatele Historie Wyssehradské z roku 1861), německého historika Julia Lipperta (upozorňoval na relevanci pramenů až z doby kolem roku 1000) a konečně také odborné archeologické výzkumy na lokalitě samé vedené v roce 1903 (odkryv baziliky sv. Vavřince pod vedením Bohumila Matějky), posléze v letech 1924 až 1936 a moderně po roce 1966, kdy na Vyšehradě vzniklo detašované pracoviště Archeologického ústavu ČSAV. To nejprve dlouhodobě vedl zmíněný Bořivoj Nechvátal; dnes je vedoucím právě Varadzin.
Nová knížka, velmi věcná, dobře redigovaná a překvapivě i poměrně útlá – vše podstatné poví na 190 stranách včetně bohaté bibliografie –, je výsledkem vědecké konference z října 2024, jejímž tématem byly příspěvky ke stému výročí archeologických výzkumů na oné „skále českých dějin“. Má tři logické části: knížecí Vyšehrad v letech 950 až 1070, královský Vyšehrad (1070 až 1140) a pozdně středověký Vyšehrad, líčící jej za Karla IV. a dalších Lucemburků (pohledem Heleny Soukupové) i pozdější podobu místa před zbudováním nám z výletů a procházek již tak dobře známé novověké pevnosti a obřích fortifikací, což je také tématem závěrečné, deváté kapitoly pro Jiřího Hofmana, historika NKP Vyšehrad.
Varadzin se věnuje již popsanému ranému Vyšehradu, když argumentuje, že převážně ještě dřevěné sídlo nejspíše založil pátý český kníže Boleslav I., někdy zvaný Ukrutný (žil asi v letech 915–967/972), krátce před rokem 950. Medievista Libor Jan z Masarykovy univerzity osvětluje a promýšlí psané zmínky o Vyšehradu (Dětmar roku 1004, Kosmas, Přibík Pulkava, objevně Tomáš z Pavie a další) včetně zpráv o uchovávaných relikviích Přemysla Oráče – o střevících z lýka a mošně –, jež měly patrně legitimizovat vládu Přemyslovců: „Potom oděn v knížecí roucho a obut v královskou obuv vsedne oráč na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme s sebou své střevíce, z lýčí ušité, aby je dal schovati pro budoucnost; a chovají se na Vyšehradě (latinsky Wissegrad) v knížecí komoře až podnes na věčné časy,“ psal Kosmas ve své Chronice Boemorum neboli Kosmově kronice z počátku 12. století.
Dvanáct nůší kamení
Čtvrtá kapitola se věnuje Vyšehradu královskému, tedy tomu, na němž vládl Vratislav II. (žil asi v letech 1033 až 1092), kníže a od roku 1085/1086 český (a titulárně též polský) král. Vratislav totiž Vyšehrad zásadně přebudoval do podoby nejstaršího kamenného hradu v Čechách a v neobyčejně honosnou rezidenci – vždyť měla novou kapitulu sv. Petra a Pavla, do jejíchž základů sám panovník „nanosil dvanáct nůší kamení“, čímž měl napodobit kolem roku 1070 Konstantina Velikého, jenž stál ve 4. století u zrodu římského kostela.
Podle Varadzina tento ještě knížecí krok ukazuje, jaké ambice Vratislav do křesťanského Vyšehradu vkládal. Přibyla panovnická nekropole (kde se pak král nechal pohřbít jako první český vládce mimo Pražský hrad), tamní sarkofágy, užívaný hřbitov poblíž kaple sv. Vavřince (jeden objevený nebožtík svíral v ruce minci spadající přesně do let Vratislavovy královlády) anebo pozoruhodný zastřešený románský most!
Ten se o délce 22 metrů klenul nad hradním příkopem a nejspíše sloužil i k procesím či panovnickým rituálům, jimž se věnují v dalších částech profesor Martin Wihoda (když píše o sakrálně-symbolickém významu Vratislavovy koruny v kontextu středověké Evropy) a expert na mostní stavitelství Michal Cihla z ČVUT. Most s jedním obloukem, nejstarší kamenný ve střední Evropě (starší než Juditin či most v Písku), vedl nad příkopem přímo z kapitulního chrámu. Zbudován byl na tu dobu špičkovou technologií, nejspíše pod vedením pozvaného zahraničního mistra – specialisty na mosty.
„… urbes Pragam et Wissegrad“
V sedmé kapitole se druhý z editorů, Lukáš Reitinger, zaobírá významem Vyšehradu v době Přemyslovců, když si klade otázku „rezidenční duality“ dvojice pražských hradišť. Byl snad Wissegrad soukromou državou Přemyslových dědiců, zatímco na „doslech polnice“ vzdálený Pražský hrad býval veřejným prostorem? Jak se obě lokality doplňovaly, jak spolu fungovaly? Obě zároveň sloužily jakožto panovnické rezidence i sněmovní shromaždiště elit, na obou zřejmě probíhaly obřady a měly mincovny i své důležité církevní stavby (byť na Hradě dlely ostatky zemského patrona sv. Václava s přilehlým biskupstvím).
Zásadní je dobová zmínka Kosmova pokračovatele o „obou našich hlavních hradech“ čili metropolitanas nostras urbes Pragam et Wissegrad. Nebyl to pro Přemyslovce neznámý, „duální“ koncept: na obou březích Vltavy byly proti sobě postaveny například i Levý Hradec a Klecany; srovnávací bilanci přípražských hradišť Budče, Královic, Vinoře či Dolních Břežan nedávno podali archeologové s Janem Klápštěm a Ivem Štefanem v knize Krajina středověké Prahy (Academia 2024), jež byla vyhodnocena jako nejlepší monografie Univerzity Karlovy. Obě knihy parádně dokládají, že archeologie je zvídavé dobrodružství. Ať již se dělá v Súdánu, anebo středních Čechách, je za poznáním spousta vědomostí, přemýšlení – i fyzické dřiny.
Autor je etnolog a vědecký novinář, působí na Univerzitě Karlově.