OBRAZEM: Vrátí se povinná vojna? Takto vypadaly odvody v minulosti

Kvůli ruské agresi část evropských zemí zavedla nebo zvažuje vojenskou službu pro mladé lidi. V Česku se vládě ani opozici do nepopulárního kroku nechce. Rezort obrany umožňuje jít k odvodu pouze takzvaně dobrovolně předurčeným. Těch je okolo šesti set. Podívejte se na více než sedmdesát let staré snímky, kdy se odvody branců prezentovaly jako radostná událost. V první polovině padesátých let minulého století měla armáda vůbec nejvíc vojáků v historii, a to téměř 300 tisíc.