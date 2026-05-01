Obří chobotnice z období křídy mohla měřit až devatenáct metrů. Byla pravák

Radek John
  10:30
Čtenářů Julese Vernea už nejspíš v dnešní době spíše ubývá. Kdo se ke knihám francouzského romanopisce ještě pořád vrací, určitě si vzpomene na scénu v jedné z vůbec nejpopulárnějších. V knize Dvacet tisíc mil pod mořem zaútočily na ponorku kapitána Nema gigantické chobotnice.

Pravěká obří chobotnice podle představ umělce | foto: Yohei Utsuki, Hokkaido University

Posádka Nautilu se do boje s hlavonožci musela pustit pomocí seker. Po mnohahodinovém urputném zápase se povedlo nad měkkýši zvítězit. Verne nejspíš při psaní vycházel z námořnických legend, které se tradují už od antiky. Chobotnice mohou opravdu dorůstat úctyhodných rozměrů. Současný rekord drží jeden exemplář Chobotnice velké. Na délku prý měřila 9,8 metrů. Běžní jedinci bývají menší.

Vědci našli nejstaršího jedlíka zeleniny. Chroupal ji před 307 miliony let

V pravěkých oceánech se však asi daly potkat o poznání rozměrnější potvory. Tvrdí to výzkum skupiny vědců vedených Shini Ikegamim z Hokkaidské univerzity v Japonsku. Výzkumníci měřili zkamenělé zobáky chobotnic z období křídy.

Prozkoumali patnáct známých fosilií. Pomocí počítačových zobrazovacích metod navíc našli v kusu horniny uvězněných dvanáct nových. Patřily podle nich ke dvěma příbuzným druhům. První byl Nanaimoteuthis jeletzkyi, druhý N. Haggarti. Velikost potvor N. Haggarti odhadli výzkumníci mezi sedmi a devatenácti metry.

Srovnání velikosti chobotnice Nanaimoteuthis Haggarti s dalšími živočichy

Dost možná jde o největší bezobratlé živočichy, jež vědci dosud popsali. Z těchto srovnání by ovšem bylo třeba předem vyloučit zvířata žijící v koloniích typu korálů nebo trubýšů. Chobotnice N. Haggarti se velikostí každopádně vyrovnaly velkým vodním obratlovcům své doby, jako byli známí plesiosauři nebo mosasauři.

Živily se nejspíš podobně. Paleontologové našli na jejich zobácích známky opotřebení způsobené drcením škeblí nebo kostí. Několik z nich bylo navíc víc opotřebovaných na jedné straně než na druhé. Pravěké chobotnice tak mohly být praváci nebo leváci.

Obří praklokan vážil 250 kilo. Mohl skákat stejně jako jeho dnešní příbuzní

Nutno poznamenat, že v dnešním světě žijí kromě už zmíněné chobotnice velké ještě další přerostlí hlavonožci. Mohli by se svými rozměry N. Haggarti blížit. Konkrétně jde o dva druhy krakatic: krakatici obrovskou a kalmara Hamiltonova.

U obou je doložená délka okolo deseti metrů. Občas se objevují zprávy o skoro dvojnásobně velkých exemplářích. Takové krakatice se však zatím nepovedlo chytit.

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Komunisté se na Svátek práce vítali Internacionálou, dorazil i Paroubek

Levice a anarchisté slaví 1. máj v Praze na Střeleckém ostrově. (1. května 2026)

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Názor

Nekuřácká generace v Británii. Má stát zakázat kouření, nebo to nechat na volbě lidí?

ilustrační snímek

Jablko za tři stovky? Děláme něco špatně, žasl Putinův zmocněnec na Čukotce

Ruský diktátor Vladimir Putin navštívil Čukotku. (10. ledna 2024)

Názor

Proč Piráti nikdy nebudou silnou stranou? Pohleďte, co předvádějí u sporu o očkování

Očkování proti žloutence.

Babiš završil cestu po Asii. Škoda v Uzbekistánu uzavřela miliardový kontrakt

Premiéra Andreje Babiše (ANO) v Uzbekistánu, kde vrcholí cesta české delegace,...

Trumpova vláda zatím nepočítá s tím, že nechá Kongres hlasovat o válce s Íránem

Prezident Donald Trump, ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na...

Česko - Finsko 3:2. Dorážkou rozhodl Filip, zraněný Špaček zápas nedohrál

Momentka ze zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých...

Poslední slovo

„Jak jindy vždy, k té noci hrůzné slavnosti dnes přistupuji“

Karel Oliva

Komentář

Podle Merze USA v Íránu selhávají. Obavy z dopadů války v Evropě rostou

Donald Trump přivítal německého kancléře Friedricha Merze poprvé v Bílém domě....

Úhel pohledu

Očkování nemá být bitevní pole. Zaměřme se na obnovení důvěry ve vakcíny

Očkování látkou od společnosti Pfizer.

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.