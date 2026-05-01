Posádka Nautilu se do boje s hlavonožci musela pustit pomocí seker. Po mnohahodinovém urputném zápase se povedlo nad měkkýši zvítězit. Verne nejspíš při psaní vycházel z námořnických legend, které se tradují už od antiky. Chobotnice mohou opravdu dorůstat úctyhodných rozměrů. Současný rekord drží jeden exemplář Chobotnice velké. Na délku prý měřila 9,8 metrů. Běžní jedinci bývají menší.
V pravěkých oceánech se však asi daly potkat o poznání rozměrnější potvory. Tvrdí to výzkum skupiny vědců vedených Shini Ikegamim z Hokkaidské univerzity v Japonsku. Výzkumníci měřili zkamenělé zobáky chobotnic z období křídy.
Prozkoumali patnáct známých fosilií. Pomocí počítačových zobrazovacích metod navíc našli v kusu horniny uvězněných dvanáct nových. Patřily podle nich ke dvěma příbuzným druhům. První byl Nanaimoteuthis jeletzkyi, druhý N. Haggarti. Velikost potvor N. Haggarti odhadli výzkumníci mezi sedmi a devatenácti metry.
Dost možná jde o největší bezobratlé živočichy, jež vědci dosud popsali. Z těchto srovnání by ovšem bylo třeba předem vyloučit zvířata žijící v koloniích typu korálů nebo trubýšů. Chobotnice N. Haggarti se velikostí každopádně vyrovnaly velkým vodním obratlovcům své doby, jako byli známí plesiosauři nebo mosasauři.
Živily se nejspíš podobně. Paleontologové našli na jejich zobácích známky opotřebení způsobené drcením škeblí nebo kostí. Několik z nich bylo navíc víc opotřebovaných na jedné straně než na druhé. Pravěké chobotnice tak mohly být praváci nebo leváci.
Nutno poznamenat, že v dnešním světě žijí kromě už zmíněné chobotnice velké ještě další přerostlí hlavonožci. Mohli by se svými rozměry N. Haggarti blížit. Konkrétně jde o dva druhy krakatic: krakatici obrovskou a kalmara Hamiltonova.
U obou je doložená délka okolo deseti metrů. Občas se objevují zprávy o skoro dvojnásobně velkých exemplářích. Takové krakatice se však zatím nepovedlo chytit.