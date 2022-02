Zvířata na covid téměř neumírají. Veterinář popisuje, jaký průběh mají gorily a jestli by je očkoval

Lidovky.cz: Některé zoologické zahrady v USA experimentálně naočkovaly své svěřence vakcínou proti covidu. Byla sice veterinární, ale nebyla určená pro dané druhy. Pochopil jsem, že vy to nepodporujete. Je to tak?

Téma očkování proti covidu v zoo už je z loňského roku. První případy covidu se objevily v amerických zahradách, pak se nakazila i některá zvířata v Evropě. Existují případy z Jihoafrické republiky a například také z Indie. Proto se začalo zvažovat, jestli by nebylo vhodné zvířata v zoo proti covidu očkovat stejně jako lidi. Ani jedna ze tří vakcín, které jsou momentálně na trhu, však není pro zvířata v zoo koncipovaná. Je to stejné, jako kdybych vzal vakcínu, jež se používá pro lidi, a chtěl ji píchnout gorile. To je špatný přístup.

Vakcíny jsou určené pro kočky, psy a kožešinová zvířata, hlavně norky a lišky. To, co udělali kolegové v Americe, byl experiment, když aplikovali neschválené vakcíny zoo zvířatům. Jednalo se o primáty a šelmy. Na podzim loňského roku zveřejnili své výsledky na výroční konferenci EAZWV/AAZV. Z jejich zjištění lze vyčíst, že u primátů byl efekt vakcinace minimální, u šelem určitý smysl dává. Ale je ještě potřeba ve studii pokračovat a být velmi opatrný. A co se týká smrtnosti, pouze u levhartů sněžných může infekce covid-19 vést k úmrtím, ostatní druhy mají povětšinu jen mírný průběh onemocnění.