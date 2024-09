Dva roky na cestě do odboje. Ladislav Marmol vstoupil do Royal Air Force a létat nepřestal ani po válce

Narodil se 27. června 1920 v tehdy ještě samostatné obci Nová Bělá u Moravské Ostravy manželům Michalu a Františce Marmolovým. Jeho otec, původem z Haliče, pracoval jako skladač ve vítkovických ocelárnách a později jako havíř, matka obstarávala běh domácnosti. Po obecné škole docházel do Paskova na měšťanku a následně pokračoval studiem vyšší průmyslové školy ve Vítkovicích. Během něj navštěvoval kurz plachtaření.

Toužil se stát vojenským letcem, avšak podpis Mnichovské dohody ho vedl k nástupu do zaměstnání u jeho bratra, který se živil jako šofér. Strach z přihlášení na úřadu práce a hrozba nuceného nasazení v říši jej vedly k odchodu do Zlína. Tam velmi krátce pracoval ve švagrově garáži, ale nakonec se sám úřadům přihlásil, načež byl v říjnu 1941 odeslán do Německa. Nasazen byl v norimberské pobočce firmy Siemens-Schuckert.

V podniku poznal celou řadu lidí ze zahraničí, včetně jednoho belgického dělníka. Vzhledem k podmínkám panujícím v továrně a možnosti najít útočiště u příbuzných v Bruselu, naplánovali společně útěk do Belgie. Přes Kolín nad Rýnem odjeli vlakem do Cách, kde dle instrukcí Ladislav sám překročil státní hranici a skutečně se záhy dostal až k příbuzným. V Belgii setrval do konce ledna 1942.

Tehdy za pomoci příbuzných a převaděče utekl do Francie. Nejdříve odjel do Bordeaux, odkud pokračoval dále do Bayonne. Měl v plánu přejít do Španělska, ale na doporučení se vydal do Marseille. Hranice Vichystické Francie překročil bez obtíží, avšak ve vlaku se svěřil se svým plánem policejnímu agentovi a byl zatčen. Po výsleších mu byla učiněna nabídka odsedět si trest, nebo vstoupit do Cizinecké legie.

Zvolil si druhou možnost, podepsal pětiletý závazek ke službě a byl umístěn v marseilleském St. Marthe. Tamní Poláci mu poradili, aby se při vhodné příležitosti pokusil o útěk. Jenže s plánem se opět svěřil nesprávné osobě a znovu byl uvězněn, tentokrát na několik týdnů. Po propuštění jej přeložili do pracovního tábora v Salin-de-Giraud. Odtud utekl a usadil se na farmě La Blancherie do doby, než se naskytla příležitost odejít do Španělska. V prosinci 1942 ve skupině několika osob přešel ilegálně hranici.

Zpočátku byl držen ve městě Pamplona, kde se jistou dobu vydával za Kanaďana jménem Bill Gray, a v červnu 1943 jej přesunuli do tábora Miranda de Ebro. Díky zásahu československého reprezentanta v Madridu naštěstí došlo k jeho propuštění.

Následně odplul z Gibraltaru do Velké Británie, kde v lednu 1944 vstoupil do řad Royal Air Force a zahájil pilotní výcvik. Ten kvůli ukončení války nedokončil. S létáním ale nepřestal. Zasvětil mu celý svůj život a stal se držitelem několika leteckých rekordů. Později se znovu usadil ve Velké Británii, kde kromě létání úspěšně podnikal.

Podplukovník letectva Ladislav Marmol zemřel 1. listopadu 1997. Pohřben je na hřbitově Rochford Lawn, hrabství Essex.