‚Stando, hranice přeplaval!‘ Josef Švorc zažil peklo v alžírské poušti, poté spoluzakládal divizi ve Francii

Narodil se 25. března 1921 v obci Drahoraz na Jičínsku. Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v Kopidlně a následně se vyučil strojním zámečníkem u jičínské firmy Knotek. Krizové zářijové dny roku 1938 jako skaut silně prožíval a nechtěl zůstat nečinným, proto si s kamarády z oddílu podali přihlášku do československé armády. Kvůli nízkému věku jej však nepřijali a pokus o vstup na vojenské učiliště vyšel též naprázdno.

Nedlouho po německé okupaci v březnu 1939 se Švorc rozhodl odejít do Francie, protože se doslechl o formující se zahraniční armádě. Odjel do Prahy, kde se na Masarykově nádraží přimíchal mezi české dělníky směřující za prací do Německa. Jako tlumočník poté se skupinou odjel do Stuttgartu, kde je zástupci firmy Bosch ubytovali a seznámili s pracovištěm.