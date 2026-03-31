Minulost nás dožene. V románu islandské autorky jsou ženy hrdinkami a muži násilníky

Při psaní o literatuře je třeba mít na paměti i ty, kdo nejsou schopni přečíst knihu či dočíst článek, proto dejme to nejpodstatnější z románu Odhalení pro jistotu hned do úvodního odstavce: „Podle jedné americké konspirační teorie byli nejvýznamnější vládní činitelé západního světa ve skutečnosti ještěři z cizí planety. Tito ještěři vládli mezinárodnímu kruhu pedofilů a přívržencům ďábla.“ Takže tady máme vysvětlení, proč v čele států nyní jsou všichni ti staří ještěři, přestože žijeme v době výrazného působení feminismu, a proč se ze zpráv dozvídáme o celosvětovém tajném klanu, v němž boháči a jiní vlivní naháněli do postelí mladičké dívky, zatímco kolem vládla politická korektnost.
A teď klíčová otázka: Umění tady přece provozují výhradně ženy – a to je projev svrchované svobody, tak kde se v nich pořád bere ta nespokojenost?
Země je zkrátka prohnilá, pokrytecká planeta a bůh ví, jestli si vůbec zaslouží pokračování. Odhalení Kristín Eiríksdóttir (1981) ostatně taky není zrovna skvělou zprávou o lidech. Jedná se sice o islandský román, který se většinou na tomto ostrově rovněž odehrává, ale kdo by čekal zachycení přírodních kulis a tradičního života, případně temný detektivní příběh, jak jsme z nedávné literární produkce zvyklí, ten by se silně mýlil. V tomto románu mají všichni problémy se závislostí a s násilím, přestože se vlastně jedná o disputaci o světě umění.
Forma na ideální ženu
Ten tu nereprezentuje pouze autorka Odhalení (2022), i všichni další umělci v románu jsou ženského rodu. Muži zde mají povětšinou roli násilníků. Když hlavní hrdinka Villa nahlas přemýšlí, kdo by mohl být otcem jejího syna, čteme tyto věty: „Jeden z nich sedí za pokus o vraždu, druhej mě znásilnil, ten třetí je snad v pohodě. Asi není divný, že právě toho mi připomíná…“ Případně jsou muži nudnými pečovatelskými „zachránci“ žen, které to zrovna potřebují, zkrátka vedlejšími postavami. Vůbec nejhorší charakteristiky se dostává jedné z epizodních postav, otci z rodiny, kde se podezřele starají o děti: „Nikdy jsem snad nepotkal člověka, který by měl tak bezvýrazný obličej. Jeho tělo, napadlo Jóna Logiho později, bylo perfektní úkryt – stejně jako tahle domácnost.“
Odhalení
To ženy se navzdory výše řečenému cítí v Odhalení neustále nesvobodně, tvarovány mužskýma rukama – nebo možná mužskými pohledy: „Proměním se na sekané maso, potom na prejt, budu hmota tak jemná, že se vejdu do tvé formy na ideální ženu. To je to nejmenší, co pro tebe můžu udělat. Padesát kilo prejtu, který běhá za dětmi někde na Bali nebo někde jinde, hlavně když tam budeš ty.“
Nicméně již bylo přece zmíněno, že umění tady provozují výhradně ženy – a to je projev svrchované svobody, tak proč pořád ta nespokojenost? Jenže ženy nesvobodu pociťují ohledně toho, co následuje, když své umění vrhnou do veřejného prostoru: „Muži vytrhávají umělecká díla žen z dějinných a globálních souvislostí a vykládají je jako osobní a soukromé a irelevantní, dějin a světa se podle nich netýkají, zatímco díla tvořená muži nikdy nejsou jen tím, co zobrazují, vždy jsou navíc politická a významná. A to i díla, jež pouze ventilují osobní nespokojenost nebo nenávist k ženám. Jsou uměním. Jsou nedotknutelná a nadřazená společenským debatám.“ Skutečně jsou muži primitivní, závistiví kazisvěti a pořád jim to prochází? Nebo se ženy takovou generalizací snaží domoci většího významu, než na který jejich „umění“ samo o sobě stačí.
Musíme si tady připomenout, v jaké žijeme atmosféře. Čím dál víc lidí se schovává za svůj pečlivě vytvořený obraz na sociálních sítích a hroutí se, když si o nich dovolí cokoli říct někdo jiný. Stejně tak politici už se většinou bojí čelit nečekaným otázkám novinářů, aby to nenarušilo jejich PR oddělením budovaný obraz.
Nekrade, s uloupeným jen kšeftuje. Sto let staré romány jsou mimořádně aktuální i dnes
Do tohoto přístupu náleží i to, že v uměleckém světě se čím dál častěji prosazuje sebeprezentace úspěšnosti, ba okamžité nesmrtelnosti. Málokdo totiž chce čekat, jestli ho náhodou pochválí někdo jiný, a tak se raději pochválí rovnou sám, případně pochvaly od jiných podstrkuje, zatímco pohanění zamlčuje. A málokdo též chce čekat desítky let, zda jeho tvorba potvrdí nadčasovost. Proto se dnes nadčasovým dílo stává během pár „vteřin věčnosti“. A proto se taky po pár dnech vynášení takového díla do nebes rozevře obří jícen ticha, které většinou němě dosvědčí, že tento vyspekulovaný produkt ve skutečnosti o našich životech neříká nic, a tak není nijak potřebný ani přínosný.
Nezbylo nic, jen slova
Dalším výrazným aspektem současných uměleckých interpretací je nectění historického kontextu, tedy toho, co bývalo v době, kdy se dotyčné věci děly, vnímáno jako obvyklé a běžné a nikdo se nad tím nepozastavoval. S tím souvisí i nynější přehnaná heroizace umělkyň z minulosti. Nicméně přiznejme si, že pokud se kdysi tvůrkyně z pádných důvodů uchylovaly k mužským pseudonymům, dnes by jistě naopak autoři vydělali na tom, kdyby měli pseudonym ženský. Nevíme sice, kdo napsal Geniální přítelkyni, každopádně však tetralogii o ženském světě ohledně přijetí prospělo, že na její obálce je ženský pseudonym Elena Ferrante.
Kristín Eiríksdóttir v románu používá jakési vrstvení, stupňování v tom smyslu, že tytéž problémy přisuzuje hned několika postavám, přesněji řečeno: potíže zde mají všichni. Někdo je alkoholik, jiný násilník, někdo oboje, další pro změnu nemůže mít děti. Normálnost tady mizí či se redefinuje. Opakovaně nacházíme též zmínky o rozpadlých vztazích rodičů těchto „těžkých případů“.
Na smůlu je spoleh, ta vás neopustí. Hrdina humoristického románu se zaplétá do životní beznaděje
Na jednom místě tak čteme: „Máma mi řekla, že se od nás chce táta odstěhovat. Táta mi dal obrovské lízátko a zmrzlinu ozdobenou bonbony a řekl, že se chce odstěhovat máma. Řekli, že to není moje vina. Máma mi dala velké balení čokoládových kuliček a řekla mi, že má táta milenku. Táta mi řekl, že mě vezme k moři do Španělska. Řekl, že by byl rád, kdyby se ze mě nestala taková ufňukaná nána, jako je moje máma. Babička mi řekla, abych je neposlouchala, nezbylo mi nic, jen jejich slova, prsty upatlané od cukru a nevysvětlitelná bolest v žaludku.“
Jinde zas: „Neměla jsem vliv na to, jaké písničky táta pouštěl, než se máma vrátila domů, nebo jakými výrazy se častovali. Egocentrická píča bez talentu. Ubohej impotent. Nejnudnější člověk na celým světě. Šťouchance. Úplně beznadějná herečka. Ubožák.“ Případně: „Dobře jsem poznala rozdíl mezi tím, kdy se mámě milenci zamlouvali a kdy ne. Když se jí nezamlouvali, vypadala starostlivě, ale když se jí zamlouvali, byla úplně vyděšená.“
Opravené vydání
Nakonec se čtenář Odhalení, vydaného v překladu Lenky Zimmermannové, přikloní k tomu, že rozhodně nejde o nechtěné opakování motivů, jak se to stává, když se literát přecení a sám sebe zažene do kouta. Kristín Eiríksdóttir nás totiž hutností textu a románovou formou přesvědčí, že má vše promyšlené. Román tím, jak je rozdělen do dílů nazvaných podle jmen postav, připomene Kunderův Žert, včetně toho, že Villa dostává slovo opakovaně a jediná vypráví v ich-formě. Nejde ovšem o chladný kalkul, jsme zaujati rovněž životními cestami postav, které se zkřížily.
Dodejme, že Žert (1967) je jedním z reprezentantů příběhu, jejž vnímáme jako typicky středoevropský, i když nikoli výhradně. Totiž že člověk nebývá režisérem vlastního osudu, že je pouze politováníhodnou či směšnou postavičkou ve větším příběhu: nemá ve svých rukou ani vlastní virtuální obraz, jak již byla řeč v souvislosti se světem sociálních sítí, natožpak skutečný osud. Zmiňme ještě alespoň rozsáhlý svazek Harmonia caelestis (2000) Pétera Esterházyho, věnovaný autorovu otci. K tomuto textu musel později maďarský prozaik připsat Opravené vydání (2004), když se dozvěděl, že otec spolupracoval s komunistickou tajnou policií. Ostatně totéž nyní sledujeme u řady tuzemských politiků: minulost je dohání. U jednoho je bagatelizována, u jiného zdůrazňována, jak se to komu zrovna hodí.
O trápení méně: literatura končí. Alespoň se to tak může zdát z nového románu Eliho Beneše
V případě Odhalení se jedná o dokumentární film, který Villa natočila se svou spolupracovnicí Ninjou a který právě uvádí na festivalu ve Stockholmu. Pojednává o lovci velryb. Jenže je to složitější, jelikož se jedná o Villina dávného známého Dimmiho, který měl ruskou matku a jenž se měl v letech, kdy se s ním Villa nevídala, stát pachatelem nechutných činů. Tohle ovšem ve filmu chybí a odkryje to až rozhovor s jednou z Dimmiho obětí, čímž rázem padá veškerá sláva Villina umění.
Role se tak otáčí. Dimmi se dopouštěl odporných činů, ale najednou to vypadá, že se odporného činu na Dimmim, který je ve chvíli uvedení dokumentu již pár let po smrti, dopustila Villa. Přičemž divák jejího dokumentu se po nových zjištěních může ptát, zda to neblahé o Dimmim skrývala záměrně, protože by přece disponovala košatějším – i když taky eticky problematičtějším – příběhem.
Je pravda, že úvod románu, kdy Villa Dimmiho náhodou po letech potká a hned mu nabídne, že o něm natočí dokument, a on okamžitě souhlasí, působí poněkud neuvěřitelně, řekněme románově. Ale tak to bývá, to je umělecká licence. Jako přistupujeme na to, že někdo je schopen „nahlas“ odvyprávět celý román, tak přistupujeme u těch zdatnějších tvůrců i na to, že kdosi zrovna kohosi náhodou po letech potkal. A stejně tak že vyléčená alkoholička Villa, která není dlouho schopná se starat ani o syna, je schopná vystudovat a dokončit dokument. Nakonec, vždyť se to přece nevylučuje. Třeba to jen naznačuje, že někdo dává přednost nesmrtelnosti umělecké před nesmrtelností prostřednictvím potomků.
Příběhy jsou zbraně
Odhalení však rovněž odhaluje, že filmový dokument je nebezpečným médiem. Cítíme, že současnost vystrkuje v knižní produkci do popředí též nonfikční – reportážní či esejistické – tituly, neboť se lidé chtějí nějak základně zorientovat, pochopit, v jakém světě žijí a jak se v něm chovat. Stejné je to s rostoucím významem filmových dokumentů. Romány a hrané snímky se vedle nich mohou zdát příliš pomalé, neadresné a málo syrové na to, aby nám poskytly akutní odpovědi.
Ninja ovšem brání dokumentární tvorbu, na niž se leckdo mylně snaží svalit náklad s unikavou pravdou: „Dokumentární filmy nejsou o nic pravdivější než cokoliv jiného. Dokumentární filmy jsou jenom vyprávění, a jakmile je něco vyprávění, tak už to není pravda. Pravdivé je jen to, co je teď a tady, co má tři rozměry a čeho se můžeš dotknout, ale nemůžeš to analyzovat a nebudeš tomu rozumět.“
Vytěžuje portugalská literatura svou revoluci stejně nestydatě jako my rok 1968?
Odhalení tak nejen touto pasáží potvrzuje, že román rozhodně není mrtvý žánr, jelikož je schopen předestřít pravdu daleko složitější, než je ta, která je pouze synonymem pro autenticitu. Román je totiž žánrem, jenž má problémy otevírat, a nikoli je účelově zavírat: ptát se, nikoli odpovídat.
Ninja též ve svém plamenném projevu říká: „Příběhy jsou zbraně. Lidi je využívají, aby si podrobili jiný lidi, aby udrželi věci tak, jak jsou, ale taky k tomu, aby rozpoutali revoluci.“ Tím se vracíme na začátek. Manipulují muži znevažující ženské umění, nebo manipulují ženy nadhodnocující se tvrzením, že jim muži upírají místo? Buďme zkrátka obezřetní vůči všem, kteří se prezentují jako ti, kdo přinášejí pravdu a spravedlnost – jež jim pokaždé „shodou okolností“ hrají do karet. Jedná se o manipulativní lháře.