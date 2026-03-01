Ohlédnutí za Milánem aneb Kdo z olympioniků nejvíc vydělává? Jméno hodně překvapí

Ale jsou i otázky méně sledované. Třeba k vzestupu Číny. Či k příjmům sportovců. Zkuste si tipnout: kdo je nejvíce vydělávajícím olympionikem?
Nejvíc vydělávající osobností – tak píše Der Spiegel, aby bylo zřejmé, že počítá muže i ženy – na OH byla akrobatická lyžařka Ailing Eileen Gu. Předběhla i hokejové hvězdy NHL. Jak je to možné?
Narodila se jako Eileen Gu v září 2003 v San Francisku čínské matce a americkému otci, měla občanství USA. Jenže od roku 2019 reprezentuje Čínskou lidovou republiku jako Gu Ailing (v českém přepisu Ku Aj-ling). Zřejmě se musela občanství USA zříci, neboť ČLR dvojí občanství neuznává. Ale z otázek, zda má americký pas, podle reportéra Spiegelu uhýbá. Jisté je, že pro Čínu získala dvě zlaté medaile na ZOH v Pekingu a jednu zlatou teď v Itálii.
|
Nejzajímavější módní momenty z olympiády. Letokruhy ve vlasech, modelka s medailemi i styloví Češi
Proč je nejlépe vydělávající olympioničkou? Der Spiegel to vysvětluje. Kromě toho, že je talentovaná a pohledná, má sociální a jazykové zázemí v USA i Číně. To znamená, že spojuje dva nejmocnější trhy na světě. Její sponzorské portfolio zahrnuje firmy Louis Vuitton, Gucci nebo Porsche i deset velkých čínských společností. Zadruhé má podporu přímo z Pekingu. Loni Čína zveřejnila, že lyžařce Gu a krasobruslařce Zhu Yi (Ču I, narodila se v Los Angeles jako Beverly Zhu) dala na přípravu k ZOH 48 milionů jüanů (143 milionů Kč).
Úhrnem. Podle magazínu Forbes vykázala Gu za loňský rok – ve svých 22 letech – příjem 23 milionů dolarů, což ji řadí na 4. místo mezi sportovkyněmi světa. V první desítce je osm tenistek, což moc nepřekvapí. Jedna golfistka, což lze očekávat. A akrobatická lyžařka Ailing Eileen Gu. Kdo by si to pomyslel, že.
Ještě k ZOH. Mnozí znají rapera jménem Snoop Dogg. Vědí, že je fanouškem sportu. Méně se ví, že byl jmenován „čestným trenérem“ olympioniků USA. A téměř se neví, co napsal Abe Greenwald, editor magazínu Commentary:
„Byl to sexuální kruh. Boháč v jeho srdci cestoval s harémem žen a využíval je pro vlastní sexuální potřeby. A pravidelně je prodával i významným mužům. Každé ženě přidělil číslo, aby mu zákazník podle nabídky řekl, jaké číslo chce. Bylo to odporné a je to pravda. Ten chlap se tím chlubil. Jeffrey Epstein?“
Ano, ZOH se časově kryly s publikací spisů již léta mrtvého „prasečkáře“. Ale Greenwald pokračuje: „Kdepak. Mluvím o muži, který je teď oslavován za svou roli čestného trenéra amerických olympioniků.“ A aby to podložil, cituje z rozhovoru, který dal Snoop Dogg v roce 2013 časopisu Rolling Stone.
„Založil jsem organizaci,“ řekl v něm. „Vyrazil jsem na turné Playboye, za mnou jel autobus s deseti holkami. Mohl jsem holku vyhodit, mohl jsem ji oš*kat, mohl jsem sehnat novou. Byl to můj program: město za městem, hotel za hotelem. K*ndu si u mě koupilo i dost sportovců.“
Pokud se Snoop Dogg chlubil tím, co v Epsteinovi ztělesňuje společenskou nepřijatelnost, ba důvod k vyšetřování, vtírá se otázka: jak mohl být jmenován čestným trenérem amerických olympioniků?
Teď k tématu skoro klišovitému, k názorovému dělení západních společností. Už ani tak nejde o názor, ale spíše o to, jak zdeptat protivný tábor. Je z toho nějaká cesta ven?
V rozhovoru pro Der Spiegel k tomu hovoří Joshua Greene, profesor psychologie na Harvardu a autor knihy Morální kmeny o dynamice konfliktů. V praxi své poznatky zkouší na lidech pomocí testu Tango. Je to spíš společenská hra. Dvojice sestavené podle modelu „jeden konzervativec, jeden liberál“ odpovídají na otázky, ale body získají jen tehdy, shodnou-li se na správné odpovědi oba. Třeba když se mezi sebou domluví.
Otázky jsou sestaveny poťouchle. Tak, aby správné odpovědi mířily proti navyklým klišé jedné i druhé strany. Příklad.
„Jaký je podíl poloautomatických zbraní na počtu obětí hromadných střeleb? a) 4 procenta, b) 19 procent.“ Správně je a), ale to odporuje instinktu liberálů.
Nebo. „Imigranti, ve srovnání s občany USA, páchají zločiny a) s větší pravděpodobností, b) s menší pravděpodobností.“ Správně je b), ale to odporuje instinktu konzervativců.
Upřímně, podobný test by se dal sestavit i pro české poměry.