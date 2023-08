Putinovým režimem zavržený román Rána nyní vychází v českém překladu. Tematizuje složitou sexualitu, ženské tělo i smrt

John Cheever komentoval v roce 1977 vydání svého bestselleru Věznice Falconer následovně: „Mailer, Roth, Updike, nejvýznamnější spisovatelé, které máme, píší o penisu, vagině a různých druzích soulože, a já jsem zatím pořád jen popisoval letní svítání.“ Hlavní hrdina tohoto díla má dokonce milostný románek se spoluvězněm, což tehdy ještě nebyl úplně ošoupaný motiv… To Oksana Vasjakinová (1989) o více než čtyřicet let později už nepíše ani o letním svítání, natož o penisech, nýbrž pouze o vaginách.

Rána, kterou vydalo v překladu Aleny Machoninové nakladatelství Maraton, je typickým plodem současné literatury. Dala by se totiž spíš než za román označit za zpověď – za zveřejnění soukromého. To znamená, že se autorka snaží vyslovit především sebe samu, najít své místo ve světě, uspořádat si myšlenky. Je to z nouze ctnost, či poctivá snaha pošťourat se ve svém nitru?