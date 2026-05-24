Rodák z východní Moravy, jehož láska k letectví jej zavedla až za berany strojů britských perutí, se nemalou měrou podílel na boji proti nacismu. Místo zaslouženého uznání se mu však dostalo po převzetí moci komunistickou stranou v Československu pravého opaku. Trvalo dalších desítek let, než se dočkal úplné morální satisfakce.
Oldřich Hlobil se narodil 9. listopadu 1915 v obci Halenkovice nedaleko Zlína. Jeho rodiči byli řídící učitel Jan Hlobil a Marie Hlobilová, rozená Míková. Měl další tři sourozence – jednoho bratra a dvě sestry. Rodina se kvůli zaměstnání otce často stěhovala, a tak Oldřich zahájil docházku na obecné škole v Dobrkovicích, ale dokončil ji ve Vlachovicích, kde otec později dlouhodobě působil. Měšťanku absolvoval v Uherském Brodu a obchodní školu v Uherském Hradišti. Nebýt jeho lásky k letectví, pravděpodobně by jej čekala kariéra úředníka. Od dětství byl ale fascinován modelářstvím a jako mladík docházel do aeroklubu Masarykovy letecké ligy v Uherském Brodu, kde se naučil ovládat bezmotorové kluzáky a větroně.
V roce 1933 se Oldřich Hlobil přihlásil do Školy leteckého dorostu v Prostějově, avšak pro tělesnou slabost nebyl přijat. Podporován matkou pracoval jako instruktor bezmotorového létání, načež se dostal na Slovensko, kde se v Piešťanech začal učit létat na motorových strojích. Mezi lety 1935 a 1936 složil pilotní zkoušky pro sportovní letce. Po předchozím odvodním řízení nastoupil v říjnu 1936 vojenskou prezenční službu, v jejímž rámci prodělal poddůstojnickou školu v Chebu, pokračovací pilotní školu v Prostějově a bojový výcvik u Leteckého pluku 3 v Piešťanech. Na Slovensku pak setrval až do březnové okupace 1939.
Po odchodu na dovolenou zahájil Oldřich Hlobil přípravy k odchodu do zahraničí. Přes známého navázal styky se Svazem letců, který organizoval odchody letců do zahraničí. V polovině června odjel do Ostravy přes Valašské Meziříčí, kde se setkal s Josefem Balejkou, dalším z letců, kteří se hodlali zapojit do protinacistického odboje. Společně překročili hranice s Polskem a po několika dnech se dostali do Krakova, kde se dali k dispozici československým úřadům. Přes tábor v Bronowice Małe, kde Oldřich Hlobil setrval několik týdnů, se dostal do přístavu Gdyně. Tam se s dalšími Čechoslováky nalodil na švédský parník Kastelholm a odplul do francouzského přístavu Calais.
V Paříži čekal na odvod do Cizinecké legie, vypuknutí války v září jej ale ze závazku vysvobodilo. Putoval proto na leteckou bázi Toulouse-Francazal, kde zahájil výcvik pro bombardovací letce. I přes absolvování výcviku na francouzské technice do bojových operací kvůli rychlému spádu událostí jako většina československých bombardovacích letců nezasáhl. V červnu 1940 proto ve skupině letců odplul z přístavu Port Vendres do Oranu, dále do Casablanky a přes Gibraltar až do anglického Liverpoolu.
V druhé polovině července 1940 odjel Oldřich Hlobil na leteckou základnu Cosford, kde byl přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Po intenzivním výcviku na britské technice byl v květnu 1941 zařazen k 311. československé bombardovací peruti. Dne 26. října podnikl na pozici druhého pilota osádky kapitána Ryby svůj první operační let, jehož cílem se stal Hamburk. Další záznamy v zápisníku letů Oldřicha Hlobila rychle přibývaly a z operačního deníku perutě lze opakovaně vyčíst cíle jako Kiel, Berlín, Düsseldorf, Cáchy, Wilhelmshaven, Brest nebo Münster.
Při nouzovém přistání dne 6. února 1942 však utrpěl otřes mozku a měl několik zlomených žeber. Léčení jej vyřadilo ze služby na téměř pět měsíců a k jednotce se vrátil až na konci června. Po zařazení perutě k pobřežnímu velitelství letectva se povaha bojových letů změnila a českoslovenští letci podnikali dlouhé patroly proti nepřátelským ponorkám a plavidlům. Těchto letů podnikl Oldřich Hlobil celou řadu, za zmínku ale stojí zvláště ten ze 7. září 1942, kdy se v osádce Miroslava Červinky podílel na poškození nepřátelské ponorky.
Koncem roku 1943 odešel Oldřich Hlobil na zasloužený odpočinek poté, co odlétal předepsaný operační turnus. V roce 1944 zahájil u výcvikové jednotky přípravu k zařazení v rámci dopravního velitelství letectva. Zařazen byl zpočátku u 511. perutě, později u 577. perutě a v závěru války pak u 691. perutě.
V poválečném Československu Oldřich Hlobil, oceněný mnoha československými i spojeneckými vyznamenáními, i nadále setrval ve službách vojenského letectva a působil u různých útvarů. Přišel však únor 1948 a s ním i čistky v řadách armády a letectva. V září 1949 byl zatčen a postaven před vojenský soud, ale naštěstí byl obvinění zproštěn. Propuštění z činné služby a degradace z důstojnické hodnosti na vojína jej však neminuly. V následujících letech pracoval například jako pomocný dělník ve stavebnictví, skladník u ČSAD ve Vsetíně, brigádník při dole Alexandr v Ostravě nebo jako výběrčí u Severomoravských elektráren ve Valašském Meziříčí. V polovině 60. let byl rehabilitován a jmenován do hodnosti majora v záloze. V roce 1967 mu byl přiznán plný invalidní důchod.
Plukovník letectva Oldřich Hlobil zemřel 17. května 1991 v Děčíně.