Oldřich Janota se díval jen dopředu. Kdo byl tenhle skvělý hudebník a co v moderní české hudbě znamenal?

Určitě stojí za to si připomenout několik vzpomínek uměleckých osobností, které mu byly blízko. Například Jakub Noha, písničkář, se kterým Oldřich Janota sdílel v první polovině sedmdesátých let skupinu Pentagram, napsal na Facebook mimo jiné: „Je to rána, nenahraditelná ztráta. Uplynulo moc let od doby, kdy jsme dělali spolu. Pak jsme každý šli svou, jinou cestou. On daleko objevnější. Udrželi jsme si vzájemný respekt, čehož si velice vážím. Možná jsem si ho ani nezasloužil. Mám silný pocit, že jsem osiřel.“