Útěk přes Bodamské jezero. Oldřich Sedláček patřil mezi malou hrstku těch, kteří unikli z Dachau

Syrová vzpomínka tehdy teprve budoucího příslušníka britského Královského letectva Oldřicha Sedláčka na příjezd do koncentračního tábora Dachau dokládá, jak nehumánně nakládal nacistický režim s vězni. Není proto divu, že se někteří z nich pokusili z tohoto pekla uprchnout. Oldřich Sedláček patřil mezi malou hrstku těch, jimž se útěk zdařil.
Narodil se 15. září 1919 v Duchcově jako nejmladší z pěti dětí Rudolfa Sedláčka a jeho manželky Kateřiny Sedláčkové, rozené Karáskové. Rodina žila v Bílině, kde Oldřich zahájil povinnou pětiletou školní docházku na obecné škole, na kterou navázal dalšími třemi ročníky měšťanky. V roce 1936 se vyučil kadeřníkem, ale tímto řemeslem se dle svých slov živil jen příležitostně. V roce 1937 byl dokonce půl roku bez zaměstnání, a tak provozoval to, co se zrovna naskytlo. Dle svých slov vypomáhal v zemědělství nebo pracoval jako důlní pracovník v šachtách nedaleko svého bydliště. K práci v dole měl blízko, jelikož jeho otec byl strojníkem na dole Amalia III u dnes již neexistující obce Břežánky.
Po uzavření mnichovské dohody a obsazení Bílinska německou armádou utekl Oldřich Sedláček spolu s kamarádem za starší sestrou do vsi Okrouhlo u Dolních Břežan. Okamžitě sehnal zaměstnání na statku sedláka Hrušky ve Zlatníkách, kde pracoval zhruba tři týdny, než se odebral za bratrem do Bohušovic u Terezína. V prosinci 1938 se vrátil zpět za rodiči do Bíliny, tam ale nemohl získat práci, a tak se přihlásil na bílinském pracovním úřadě, který jej zařadil do transportu přibližně tří set dělníků směřujícího do Německa. Jeho skupina byla přidělena k firmě Richard Schulz v obci Großbeeren u Berlína a podílel se na budování železniční tratě z německé metropole do Drážďan. U této firmy setrval až do poloviny dubna 1939.
V mezidobí byl předvolán k soudnímu přelíčení do Postoloprt, kde byl odsouzen k peněžitému trestu deseti Říšských marek za ublížení na těle přívrženci Konrada Heinleina z Kostomlat pod Milešovkou. Následně došlo k jeho přemístění k firmě Julius Berger a až do listopadu 1939 stavěl spolu s dalšími dělníky úsek železnice mezi Berlínem a Lichtfelde. Jelikož odmítal dále pracovat v říši, vrátil se zpět domů k rodičům do Bíliny. Ihned začal pracovat jako topič na bagru na dole Ludvík v Chuděřicích.
Jelikož poslouchal zahraniční rozhlas, kde se doslechl o formování československých jednotek v zahraničí, rozhodl se po dohodě s bratrem Václavem k nim připojit. Dne 22. června se vydali na cestu a z nádraží v Ústí nad Labem odjeli přes Drážďany, Prahu, Vídeň a Štýrský Hradec do Leibnitz nedaleko tehdejších jugoslávských hranic. Po dvoudenním bloudění si mysleli, že uviděli jugoslávského vojáka a radostí začali zpívat. K jejich velkému překvapení však byli zatčeni německými vojáky. Vyslýcháni byli na úřadovně gestapa ve Štýrském Hradci, ale i přes brutální týrání ze strany vyšetřovatelů neprozradili nic o svých plánech k zapojení se do protinacistického odboje. Začátkem září byli odvezeni nejdříve do Vídně a po několika týdnech dále do koncentračního tábora Dachau.
V táboře se Sedláček setkal s celou řadou Čechů – od bývalých vojáků a legionářů, přes ministerské úředníky, vysokoškolské studenty, politiky až po kněze. Po celou dobu byl svědkem surového zacházení, vražd i sebevražd. Zpočátku pracoval u komanda na výstavbě mostu u pískovny, mezi prosincem 1940 a dubnem 1941 jako umývač v kuchyni a následně jako holič na bloku číslo 18. Začátkem ledna 1942 odjel do města Radolfzell u Bodamského jezera, kde se nacházelo komando pracující na výstavbě střelnice a protileteckých krytů.
Dne 15. listopadu 1943 se po dohodě se spoluvězněm Leonhardem Österlem odhodlali k útěku. Dostali se až k Bodamskému jezeru, kde ukradli kajak a vydali se směrem ke švýcarským hranicím. Po zhruba hodině a půl vystoupili ve Švýcarsku a okamžitě se přihlásili tamním úřadům. Až do prosince 1944 pobýval Sedláček na různých místech, zvláště pak v táborech, ale třeba i u cirkusu. Po celou dobu naléhal na československého konzula, aby mu byla umožněna služba v československé zahraniční armádě. Konečně v závěru roku 1944 odjel z Ženevy přes Francii do Velké Británie.
K 5. lednu 1945 byl po provedení odvodu Sedláček zařazen do československé branné moci a 20. února přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Zpočátku sloužil u československého leteckého depa na základně Cosford, než byl na konci dubna odeslán k 311. československé bombardovací peruti ve skotském Tainu, kde setrval až do návratu zpět do rodné vlasti.
Vojenskou službu opustil v polovině ledna 1946, kdy byl v hodnosti desátníka přeložen do zálohy. Oženil se s Boženou Dubskou a společně plánovali emigraci. K ní kvůli narození syna a dcery nakonec nedošlo. Oldřich Sedláček navíc onemocněl tuberkulózou a léčil se v nemocnici v Praze na Bulovce. Spoluvězeň Leonhard Österle, s nímž utekl v roce 1943 do Švýcarska, uspořádal mezi svými přáteli sbírku na v Československu těžko dostupný lék streptomycin, aby zachránil svého přítele. Žena, která měla v Praze lék předat, však zmizela.
Oldřich Sedláček zemřel 16. března 1949 na zahradě v areálu nemocnice, kde byl nalezen mrtev. Lékařská zpráva uvádí, že měl proraženou lebku. Byl pohřben do rodinného hrobu na hřbitově v Bílině.