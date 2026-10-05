Zadarmo za cennými sbírkami. Uttendorfského kolekce nabízí artefakty z Indonésie i Egypta

Před sebou vidíte stůl s čínským porcelánem z 18. století a skleněnou klecí s neživými ptáky, před stolem leží vycpanina tvora na pomezí psa a ovce. Po stěnách visí či na policích leží zvláštní exponáty.
Vidíte artefakty z Oceánie, Asie i Afriky. Ale pozor, nezabloudili jste do Náprstkova muzea neevropských kultur. Tyto exponáty jsou totiž na střídačku proloženy originály evropského, většinou českého soudobého umění.
Tak vypadá první dojem z výstavy soukromé sbírky Oldřicha Uttendorfského. Ale nejde o nahodile shromážděné předměty ve stylu od všeho něco. Když se pozorněji rozhlížíte, seznámíte se s vysvětlivkami a s příběhem sběratele, nacházíte v tom smysl. Však se výstava jmenuje Kabinet života, ne kabinet kuriozit.
Kabinet života. Výstava soukromé sbírky Oldřicha Uttendorfského. Magnus Art Galerie J&T Banky. Praha. Do 16. prosince.
Výstavní síň se úředně nazývá Magnus Art Galerie J&T Banky. Jinými slovy, má tak silného majitele, že si může dovolit nejen vstup zdarma, ale i představovat osobnosti podle vlastního výběru – a nejsou mezi nimi šílenci. Zvláštní zřetel věnuje sběratelům umění. A zde se dostáváme k příběhu Oldřicha Uttendorfského.
Díky své životní dráze působí, jako by byl reliktem dávných časů, vymírajícím druhem, žijící fosilií. V něčem připomíná světoběžníky typu Hanzelky a Zikmunda, Eduarda Ingriše či mladých českých inženýrů z knih J. M. Trosky.
Z Indonésie do Nizozemska a Prahy
Uttendorfský se narodil roku 1945 v Jakartě, metropoli tehdejší Nizozemské východní Indie, a to českým „baťovcům“. Měli štěstí, že – na rozdíl od Nizozemců – jako občané protektorátu nešli po japonské okupaci do koncentráku. Rodina zůstala v zemi i po vyhlášení Indonésie, ale když v roce 1956 prezident Sukarno zrušil nizozemské školy, syna poslala kvůli vzdělání do Nizozemska.
Tam vystudoval medicínu, dalších dvacet let působil jako porodník v Evropě a USA, ale po roce 1989 našel cestu do vlasti rodičů. Působil ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, jako honorární konzul v Nizozemsku a jako honorární konzul Monaka v Česku.
|
Asijské umění nově a v novém. Nejde jen o změnu adresy, ale i koncept, říká ředitelka Hánová
Jak se dostal k umění? Tak jako mnozí jiní sběratelé. Neinspirovala ho kunsthistorie, ale život v pestré Indonésii. Začal se zajímat o přírodniny a kultury Pacifiku, jihovýchodní Asie, později i Afriky. Z toho se vyvinulo zprvu nesystematické sběratelství artefaktů. Až později, hlavně v polistopadovém Česku, přišel na to, že v neevropských artefaktech nachází spojovací linie s uměním evropským, myšleno moderním. A tak se stalo, že v jeho sbírce – i na nynější výstavě – najdete vedle sebe anonymní pacifické, papuánské či africké masky, vedle nich japonské kresby či malby z 18. století a mezi tím vším díla Krištofa Kintery, Ronyho Plesla, Karolíny Rossi, Jakuba Špaňhela či jiných výtvarníků soudobého Česka.
Hledáte-li v tom všem společný kořen, více než v kunsthistorii či Indonésii ho možná najdete v zájmu o medicínu a v porodnické praxi. Sám Uttendorfský v rozhovoru říká: „Nejdůležitějším tématem pro mě vždy byl koloběh života, tedy jak se člověk narodí a jak umře.“ Ale baťovství, světoběžnictví či dobrodružství v nejlepším smyslu z toho stejně čiší.