Kolegyně na ni kvůli lžím komunistů i plivla. Dcery o rekordmance, jejíž medaili vrací Čechům

Olga Fikotová Connollyová v roce 1964 během tréninku na univerzitě UCLA | foto: Profimedia.cz

Martin Rychlík
16:30
Zlatá olympijská medaile diskařské rekordmanky Olgy Fikotové-Connollyové se po desetiletích vrací do Česka. Její dcery Nina a Merja ji předaly Národnímu muzeu a v exkluzivním rozhovoru pro Orientaci LN vzpomínají na matku i její životní příběh poznamenaný studenou válkou a emigrací do USA.

Po olympijské pohádce přišlo mezikontinentální vykořenění. Antikomunistické urážky v USA, pomluvy a lži z Československa. Olze Fikotové-Connollyové ovšem vždy dodávala sílu její rodina. Olga a Harold spolu vychovali čtyři děti: dva syny (Jimmyho a Marka) a dvě dcery, Merju a Ninu. Právě obě dcery, dnes již milé dámy, se rozhodly osobně předat maminčinu medaili „českému národu“. Věnovaly její pozůstalost – včetně nášivky ČSR a USA z her v Římě – Národnímu muzeu.

„Maminka vždy říkala: ,Melbourne je moje olympiáda a závodím pro všechny lidi: pro řidiče tramvají, pro novináře...‘ Čechy milovala. A tak jim po sedmdesáti letech zlatou medaili vracíme. Druhou částí příběhu je to, že když se seznámila s Danou a s Emilem Zátopkovými, stali se z nich nejlepší přátelé, Zátopkovi byli i svědky na svatbě našich rodičů. A jejich (neolympijské) medaile jsou už ve výstavě Národního muzea o 20. století. Takže je to i jakési znovushledání s kovy Emila a Dany,“ řekly Connollyovy.

Protože jsme neměli moc peněz, maminka přijímala pozvání na různá veřejná vystoupení. A při nich medaili posílala z ruky do ruky, aby si ji lidé mohli prohlédnout. Používala ji jako nástroj, aby ostatní inspirovala.

Nina Connollyová

Zásluhy na „zlaté tečce“ má diplomat Jaroslav Olša mladší. „Když jsem přijel do Kalifornie, nikdo na našem úřadu v Los Angeles netušil, že jen nedaleko žije čs. olympijská vítězka. S Olgou Fikotovou jsem se spojil díky sportovnímu historikovi Davidu Wallechinskému, s nímž jsme se potkali na promítání filmu Zátopek,“ vzpomíná. „Poté jsem si s ní začal psát; někdy v roce 2023 jsme se poprvé setkali. Byť už překročila devadesátku, byla neuvěřitelně vitální,“ vypráví Olša, který plánoval rozhlasové i televizní interview. Jenže její zdravotní stav se rapidně zhoršil. A bojovnice 12. dubna 2024 zemřela.

Následně byl ve styku s pozůstalými, přičemž jednal i s generálním ředitelem Michalem Lukešem o zájmu Národního muzea. Poté do Ameriky zamířil vedoucí muzejní sportovní sbírky Jan Lomíček, jenž analyzoval památky: „Zlatá medaile Olgy Fikotové nebyla nikdy vystavena. Až nyní bude tento výjimečný předmět poprvé trvale vystaven, a to od června letošního roku v Nové budově Národního muzea v expozici Dějiny 20. století jako unikátní symbol osobního příběhu z dob studené války,“ líčí Jan Lomíček, jenž byl v Česku průvodcem sester Connollyových. Merja i Nina poskytly Orientaci Lidových novin exkluzivní interview.

Lidovky.cz: Jak si maminku Olgu pamatujete jako osobnost, člověka?
Merja: Vzpomínek mám spoustu. Ale jedna z těch prvních je dětství se všemi sourozenci; měla čtyři děti v průběhu svých pěti olympijských her. Bydleli jsme hned naproti parku. Naše maminka milovala vaření, vařila nám česká jídla. A byla fenomenální pekařka: pekla cukroví i pečivo. Takže jedna z mých nejranějších vzpomínek je, jak se všichni seběhnou z parku a ona všechny krmí dobrým jídlem a sušenkami, jak to celé vytvářelo věru zdravé prostředí.

Lidovky.cz: A vaše vzpomínka?

