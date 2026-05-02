Neuvěřitelný příběh zapomenuté rekordmanky. Nakonec ji nesnášely režimy na obou stranách železné opony

Sportovní sláva – tak se jmenoval čtvrtletník, který u nás vycházel v padesátých letech. Fotek spousta, textů výrazně míň. V posledním čísle roku 1956 byl i snímek známého fotografa Karla Nováka, na němž se čtyřiadvacetiletá diskařka Olga Fikotová baví na olympijských hrách v Melbourne s jakýmsi chlapíkem.
Doprovázel ho celkem nevinný popisek: „Olympijští vítězové se spolu seznamovali ještě dříve, než sami věděli, že jimi budou. Dva z nich nám ukazuje obrázek. Olga Fikotová, jež jediná získala Československu zlatou medaili za vítězství v hodu diskem, rozmlouvá s olympijským vítězem v hodu kladivem Američanem Connollym. Mívali společnou cestu na tréninková hřiště vrhačů v melbournské univerzitě.“