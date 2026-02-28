Neuvěřitelná severská krimi. Vraha Olofa Palmeho měla policie celou dobu na očích

V roce 2007 celý svět uchvátil severský seriálový thriller Forbrydelsen (Vražda). Klíčem k úspěchu jeho první série byla zápletka, podle níž pachatele měli diváci neustále na očích. Se zločinem si jej ale dlouho nespojovali a místo toho sledovali policisty, jak jdou po jedné falešné stopě za druhou. A podobně se zřejmě odehrál i jeden z nejnapínavějších švédských true crime thrillerů, od jehož první klapky uplyne 28. února přesně 40 let.
Doporučujeme 28. února 2026 16:00
Při vyšetřování atentátu na švédského premiéra Olofa Palmeho se policisté pídili po nejrůznějších spiklencích, agentech a teroristech, pachatele přitom zřejmě měli po celou dobu neustále na očích. Od vraždy, která traumatizovala celé Švédsko, právě dnes uplynulo rovných 40 let.