Neuvěřitelná severská krimi. Vraha Olofa Palmeho měla policie celou dobu na očích

Premium

Fotogalerie 5

Švédský premiér Olof Palme | foto: AP

Jan Adamec
Doporučujeme   16:00
Při vyšetřování atentátu na švédského premiéra Olofa Palmeho se policisté pídili po nejrůznějších spiklencích, agentech a teroristech, pachatele přitom zřejmě měli po celou dobu neustále na očích. Od vraždy, která traumatizovala celé Švédsko, právě dnes uplynulo rovných 40 let.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V roce 2007 celý svět uchvátil severský seriálový thriller Forbrydelsen (Vražda). Klíčem k úspěchu jeho první série byla zápletka, podle níž pachatele měli diváci neustále na očích. Se zločinem si jej ale dlouho nespojovali a místo toho sledovali policisty, jak jdou po jedné falešné stopě za druhou. A podobně se zřejmě odehrál i jeden z nejnapínavějších švédských true crime thrillerů, od jehož první klapky uplyne 28. února přesně 40 let.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

ONLINE: Mrtví v íránské škole i Sýrii. Teherán chce vše uklidnit, údery pokračují

Mírové síly OSN a civilisté stojí poblíž trosek íránské rakety, která byla...

Fejeton

Ušetřím vám obrovské peníze. Dvacet tisíc hned, další dohodou

Fronta na letišti - ilustrační foto.

Doporučujeme

Neuvěřitelná severská krimi. Vraha Olofa Palmeho měla policie celou dobu na očích

Premium
Švédský premiér Olof Palme

ONLINE: Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky, na Bílkovu penaltu reaguje Patrák

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

ONLINE: Liberec - Hradec 0:1, hosté doráží na Severočechy, do vedení je posílá Pilař

Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Oh! Carol. Zemřel zpěvák a skladatel Neil Sedaka, legenda popu 50. a 60. let

Neil Sedaka, zpěvák písně Breaking Up Is Hard to Do, zemřel ve věku 86 let.

Obavy z eskalace a nejistého řádu světa. Útok na Írán rozzlobil nejen spojence

Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i...

Maděrová září i po hrách. Olympijská šampionka skončila v Krynici druhá

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Tabule odletů zobrazující zrušené lety na mezinárodním letišti v Bruselu (26....

ONLINE: Ml. Boleslav - Jablonec 0:0, hosté chtějí třetí výhru v řadě, jsou favoritem

Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.